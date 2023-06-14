Daily Telegraph: Великобритания не перевела деньги на помощь украинским беженцам от продажи «Челси» из-за разногласий с ЕС

Великобритания задерживает перевод средств от продажи футбольного клуба «Челси», который ранее принадлежал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, из-за разногласий с Евросоюзом. Лондон планирует передать эти средства на помощь украинским беженцам, Брюссель просит направить их напрямую Киеву. Об этом сообщила британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Великобритания консультируется с ЕС, куда стоит направить средства от продажи клуба. ЕС настаивает, чтобы средства использовались непосредственно на Украине, тогда как Великобритания хочет перевести их в пользу украинских беженцев. По словам источников газеты, Лондон готов согласиться с доводами Брюсселя.

«Мы хотим, чтобы Украина получила эти деньги как можно скорее, учитывая недавнее разрушение плотины Каховской ГЭС. Но мы должны гарантировать соблюдение нашего санкционного режима»,— сказал источник Daily Telegraph в правительстве Великобритании.

Представитель кабинета министров Великобритании сказал газете, что средства от продажи клуба заморожены на счете в банке. Вопросом создания фонда для управления и распределения денег на гуманитарные цели на Украине занимаются независимые эксперты.

Роман Абрамович купил футбольный клуб «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов. В марте 2022 господин Абрамович попал под санкции Великобритании, которые ввели после начала российской военной операции на Украине. В мае 2022-го Английская премьер-лига одобрила продажу клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Согласно условиям лицензии правительства Великобритании, деньги от продажи клуба должны перевести на помощь украинским беженцам. СМИ писали, что размер фонда составит 2,34 млрд фунтов стерлингов.

Подробнее о продаже клуба — в материале «Роман Абрамович отдает "Челси" в американские руки».

Олеся Павленко