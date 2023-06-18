Число погибших при столкновениях в Судане превысило 3 тыс. человек

Больше 3 тыс. человек погибли с начала столкновений военных суданской армии с бойцами Сил быстрого реагирования. Число пострадавших превышает 6 тыс., передает Al-Hadath данные Минздрава Судана.

Министр Хайсам Мухаммед Ибрагим сообщил, что из-за боевых действий невозможно организовать нормальную работу системы здравоохранения. Ни одно медучреждение не функционирует в провинции Западный Дарфур. В столице работает только половина больниц.

Вооруженное противостояние между армией и Силами быстрого реагирования началось в середине апреля. 18 июня вступило в силу очередное соглашение о перемирии. Оно продлится 72 часа. Гуманитарное перемирие позволит доставлять помощь по всей стране. Конфликтующие стороны не должны применять авиацию, в том числе беспилотники, и не атаковать противника с использованием артиллерии.

Об эвакуации из Судана — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Леонид Уварчев