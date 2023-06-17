Умер экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин

В возрасте 72 лет умер бывший глава администрации Тамбовской области Олег Бетин, сообщил действующий губернатор Максим Егоров. По данным порталов «ПроТамбов» и ИА «Онлайн Тамбов.ру», причиной смерти стало онкологическое заболевание, другие подробности не приводятся.

Олег Бетин в 1991–1995 годы был замглавы администрации Тамбовской области. В 1995 году Борис Ельцин назначил его главой администрации Тамбовской области, но в том же году господин Бетин проиграл на выборах. В 1996–1998 годах возглавлял управление областного Федерального казначейства. В 1998–1999 годах был полпредом президента в Тамбовской области, в том же году был избран ее главой. В 2003 и 2010 годах его переизбирали на пост. В 2015 году Владимир Путин принял его досрочную отставку с поста губернатора.

В 2015–2016 годы Олег Бетин был замглавы Минсельхоза. В 2016–2018 годах занимал пост старшего вице-президента банка «Российский капитал». С 2020 года был директором центра экономических исследований рыбного хозяйства Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Награжден орденами Почета (2000), «За заслуги перед Отечеством» III (2010) и IV степени (2004).

Лаура Кеффер