Шойгу проинспектировал предприятие по производству танков и огнеметных систем в Омской области

Министр обороны Сергей Шойгу проверил арсеналы хранения вооружения и выполнение гособоронзаказа в Омской области. Он поручил расширять производственные мощности по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для военной операции.

Минобороны опубликовало в Telegram видео проверки. В одном из фрагментов после проверки техники министр говорит: «Налаживайте работу, потому что так относиться к этому: "У нас план двести". Какой двести? Разбирайтесь и докладывайте. Что, когда, сколько, куда, кому»,— сказал господин Шойгу.

Как следует из сообщения Минобороны, господин Шойгу проверил предприятие, подготовку техники и вооружения к отправке в зону военной операции «на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона», а также арсенал хранения ракетного и артиллерийского вооружения.

Министр указал руководству предприятия по производству танков и огнеметных систем «на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей». На предприятии ему представили автоматическую линию по сборке гусеничных лент. Глава предприятия заявил об увеличения в разы объема выпускаемой продукции за счет оптимизации производственных мощностей за последние несколько месяцев. Как утверждается, инженерные решения позволили «повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели ее производства».

Начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков рассказал, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности. По его словам, «техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска». Вместе с танками будут отправлены модули комплексной защиты. Устанавливать их будут в районах сосредоточения войск. «Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним»,— добавил господин Шестаков.

При проверке техники и вооружения министру доложили об обслуживании и ремонте бронетанкового вооружения и автомобильной техники. Технику готовят к отправке «в формируемые воинские подразделения и части».

Начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин во время инспекции арсенала хранения ракетного и артиллерийского вооружения рассказал, что на базе резерва подготовлено и отправлено в зону военной операции больше 4 тыс. различных артиллерийских установок. В ближайшее время планируется отправка еще больше 700 единиц артиллерийского вооружения.

Леонид Уварчев