Власти Японии кардинально изменили закон о половых преступлениях

Правительство Японии расширило понятие изнасилования, а также изменило возраст согласия впервые с момента появления понятия возраста сексуального согласия, то есть с 1907 года. Как сообщает BBC, это очень значительные изменения для Японии, где в последние годы нарастает негодование общественности по поводу многочисленных случаев оправдания насильников в суде и где с 2019 года продолжается кампания против сексуального насилия Flower Demo.

Согласно одобренному сегодня, 16 июня, парламентом закону, определение изнасилования было расширено с «насильственного полового акта» до «полового акта по принуждению». А возраст согласия был повышен с 13 до 16 лет. В законе оговариваются восемь возможных ситуаций, когда жертве изнасилования трудно «сформулировать, выразить или исполнить намерение не давать согласия» на половой акт. Например, если жертва находилась под действием алкоголя или наркотиков, если ей угрожали или применяли к ней силу, если ее напугали или застали врасплох, если жертва боялась последствий отказа. Новый закон также увеличивает срок, в течение которого можно заявить об изнасиловании, с 10 до 15 лет. Кроме того, закон запрещает «фотовуайеризм», включающий в том числе подглядывание под юбки и скрытую съемку половых актов.

В Японии жертвы изнасилований редко заявляют об этом в правоохранительные органы, стыдясь случившегося. По данным опроса, проведенного японскими властями в 2021 году, только 6% мужчин и женщин, пострадавших от изнасилования, сообщили об этом полиции. При этом половина опрошенных женщин объяснили, что не могли заявить об изнасиловании, поскольку им «было стыдно».

Алена Миклашевская