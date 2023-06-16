Трех человек осудили за подготовку терактов в Крыму и Севастополе

Андрея Кулиевича, Николая Лагутина и Валентина Хорошаева осудили за подготовку терактов в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

В ходе заседания было установлено, что в 2020 году мужчины проводили обследования потенциальных мест для проведения террористического акта. Сообщники посещали места массового скопления людей, фотографировали местность, а также изготовили три взрывчатки, которые хранили в своих домах.

Кроме того, в мае 2020 года Кулиевич, Лагутин, Хорошаев и Даниил Решетниченко распространяли листовки на территории Крыма и Севастополя с призывами к свержению власти в РФ.

Устроить взрыв злоумышленники не успели — их задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (подготовка к преступлению), п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 (угроза теракта, подготовленного группой лиц по сговору), ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатки), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатки).

Троим сообщникам назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на сроки от 7 до 7,5 лет и штрафами по 250 тыс. руб. Даниил Решетниченко проведет два года в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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