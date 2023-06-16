В Красноармейском районе построят производство продуктов глубокой переработки зерна за 28,1 млрд рублей

Новое производство продуктов глубокой переработки зерна запустят в Красноармейском районе. Планируемый объем инвестиций составляет 28,1 млрд руб. Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-губернатором Андреем Коробкой и представителями инвестора — ООО «Краснодарский крахмальный комбинат», Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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«Проект важен для Краснодарского края как с точки зрения импортозамещения, так и развития агроэкспорта. Мы уже давно закрываем потребности региона в зерновых культурах, существенные объемы поставляем на внутренний и внешний рынок»,— подчеркивает господин Коробка.

На новом предприятии предусмотрено производство муки, крахмала и комбикормов. Планируемая мощность — 250 тыс. тонн в год. Помимо этого, новый завод займется глубокой переработкой пшеницы и производством глютена, нативного и модифицированного крахмалов. Предполагается создание 300 рабочих мест.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Краснодарский крахмальный комбинат» зарегистрировано в Краснодаре в 2013 году. Генеральным директором является Владимир Цатурян. Чистая прибыль в 2022 году составляет 4,1 млн руб.

Олег Исаев

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