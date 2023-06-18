120 лет назад американский промышленник Генри Форд зарегистрировал Ford Motor. Взгляды одного из самых известных и цитируемых предпринимателей — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hulton Archive / Getty Images Фото: Hulton Archive / Getty Images

О машинах

«Человек без машины — раб; человек плюс машина — свободный человек» (из корпоративной газеты Ford News, 1 августа 1925 года).

О зарплате

«Низкая заработная плата погубит предприятие гораздо скорее, чем она погубит рабочего» (из книги Генри Форда «Сегодня и завтра», 1926 год).

О характере

«Величайшее, что мы можем создать,— это характер. Можно отнять все остальное, но не характер» (из интервью Cincinnati Times Star, 11 ноября 1937 года).

О невозможном

«Я наотрез отказываюсь считать что-нибудь невозможным. Я не нахожу, чтобы на Земле был хотя бы один человек, который был бы настолько сведущ в известной области, чтобы мог с уверенностью утверждать возможность или невозможность чего-нибудь» (из книги Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения», 1922 год).

О войне

«Войны необходимы, чтобы преподать нам уроки, которые мы, кажется, не смогли выучить никаким другим способом» (из интервью New York Herald-Tribune, 29 июля 1941 года).

О мире

«Не может быть прочного мира там, где существует ненависть. Ненависть продолжит возрождаться до тех пор, пока причины войны не искоренены и разоблачены» (из интервью Detroit News, 11 августа 1944 года).

О величии страны

«Если бы мы осознали, в чем истинное величие народа, нас не втянули бы в войну так легко. От накопления частных состояний страна не становится великой... Страна становится великой, если достояние ее распределяется среди максимально широких кругов населения и самым справедливым образом» (из книги Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения», 1922 год).

О конкуренции

«Конкуренция — это кровь промышленности» (из интервью Detroit News, 30 июля 1941 года).

О хороших людях

«Быть хорошим человеком недостаточно, человек должен быть хорош ради какой-то цели» (из корпоративной газеты Ford News, 1 августа 1924 года).

Об ошибках

«Каждый человек имеет право выставить себя полным дураком хотя бы раз в жизни» (из колонки в Forbes, 18 мая 1942 года).

О молоке

«Нынешний метод производства молока слишком трудоемок. Я считаю, что мы можем производить его с помощью науки — исключив коров» (из интервью The New York Journal-American, 5 августа 1928 года).

О неудаче

«Неудачи дают только повод начать снова и мудрее. Честная неудача не позорна; позорен страх перед неудачей» (из книги Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения», 1922 год).

О депрессии

«Депрессии — это не стихийные бедствия; как и войны, они — дело рук небольшой группы людей, которые извлекают из них выгоды» (из интервью New Orleans Times Picayune, 22 июля 1934 года).

О деньгах

«Деньги вообще ничего не стоят, так как сами по себе не могут создавать ценности. Их единственная польза в том, что их можно употреблять для покупки (или для изготовления орудий). Поэтому деньги стоят ровно столько, сколько можно на них купить (или выработать), ничуть не больше» (из книги Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения», 1922 год).

Об истории

«Когда я обратился к американским книгам по истории, чтобы понять, как наши предки боронили землю, я обнаружил, что историки ничего не знали о боронах. Хотя наша страна зависела от борон сильнее, чем от ружей или речей. Думаю, история, которая исключает бороны и всю остальную повседневную жизнь,— пустая болтовня. И я так думаю до сих пор» (из интервью American Legion Magazine, октябрь 1932 года).

О фондовом рынке

«Любые продаваемые акции должны иметь реальную стоимость, как автомобиль или бушель картофеля. Фондовый рынок должен работать точно так же, как овощной» (из интервью Hartford Courant, 27 октября 1935 года).

О равенстве

«Не может быть утверждения более нелепого и более вредного для человечества, как то, что все люди равны» (из книги Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения», 1922 год).

О женской занятости

«Дом завтрашнего дня освободит женщин для работы… Сделает их свободными работать так, как им нравится, а не так, как они вынуждены были в прошлом… Промышленность модернизирована так, что почти любая работа может выполняться женщиной» (из интервью Toronto Star, 9 января 1941 года).

О глобализации

«В перспективе люди станут покупать самый дешевый и лучший товар — независимо от того, где он сделан» (из корпоративной газеты Ford News, июнь 1937 года).

О поддержке производителей

«Если в настоящее время мы имеем хорошую сталь, то это потому, что публика покупала сталь, когда она была дурного качества и таким образом помогала производителям стали усовершенствовать их искусство и их производство. Если в настоящее время мы располагаем удобными путями сообщения, то опять-таки потому, что люди охотно оплачивали плохие пути сообщения и дали постепенно возможность усовершенствовать транспорт» (из книги Генри Форда «Сегодня и завтра», 1926 год).

О жизни

«Жизнь, как я ее понимаю, не остановка, а путешествие. Даже тот, кто думает, что он остановился отдохнуть, не пребывает в покое, а, по всей вероятности, катится вниз» (из книги Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения», 1922 год).

Подготовила Елена Федотова