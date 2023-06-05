Роспотребнадзор предложил вернуть деньги зрителям сорванного концерта «Три дня дождя» в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга, посетившие концерт группы «Три дня дождя», вокалист которой выступал в нетрезвом виде, имеют право вернуть деньги за билеты. Об этом сообщила начальник отдела защиты прав потребителей свердловского Роспотребнадзора Татьяна Шулешова.

«Можно предполагать, что в данной ситуации речь идет именно о существенном отступлении от условий договора, что дает право потребителю, в том числе, потребовать возврата уплаченных средств»,— пояснила она.

Концерт «Три дня дождя» прошел 4 июня в TeleClub. Зрители сообщили, что вокалист Глеб Викторов находился на сцене в невменяемом состоянии, не мог петь и стоять на ногах. Позже в telegram-канале лейбла IZBA продюсер группы подтвердил, что певец был в «абсолютном неадеквате».

«Тут уже вопрос не в том, что он нажрался, а в том, что его здоровье просто лопнуло. Он поехал в тур зимой, а сейчас он поедет домой — уже начало лета. У него порушилась личная жизнь — человек, с которым он одиннадцать лет был. Он бухал, но не мог не давать концерты»,— отметил продюсер.

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