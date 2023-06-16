Липецкий «КолоСС» планирует вложить 870 млн рублей в строительство новой площадки молочного комплекса

ООО «КолоСС» рассчитывает вложить 870 млн руб. в строительство площадки «Рогожино-3» для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 4,32 тыс. голов. Соглашение об этом подписали липецкий губернатор Игорь Артамонов и гендиректор компании Эдуард Кирьянов.

На новой площадке может появиться 35 рабочих мест. Предприятие находится в Задонском районе.

В сентябре 2022 года компания анонсировала возможное строительство в 2023 году комбикормового завода стоимостью 1 млрд руб. и фермы на 640 голов КРС. На каком этапе находится этот проект, пока не уточняется.

«То, что предприниматели готовы вкладывать большие средства в развитие производства, говорит о перспективности и инвестиционной привлекательности Липецкой области. Молочное животноводство — отрасль, требующая грамотного управления, больших знаний и ответственности. Мы готовы оказывать предпринимателям всестороннюю поддержку, чтобы их проекты заработали и приносили пользу региону»,— сказал губернатор Игорь Артамонов.

«КолоСС» занимается растениеводством и молочным живоноводством, управляет пятью молочно-товарными фермами (более 15 тыс. голов, в том числе 7 тыс. — дойное стадо) и перерабатывающим заводом, выпускающим продукцию под брендом «Счастливое детство». По данным Kartoteka.ru, ООО «КолоСС» зарегистрировано в мае 2008 года в селе Вешаловка Липецкого района. Уставный капитал — 10 тыс. руб. На 33% компания принадлежит Ольге ван ден Брук, еще 33% — у Владимира Воронцова и 34% — у гендиректора Эдуарда Кирьянова. По итогам прошлого года выручка компании составила 2,75 млрд руб., чистая прибыль — 674,5 млн руб.

Владимир Зоркий