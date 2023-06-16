На ПМЭФ представлен ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса

16 июня в рамках ПМЭФ прошла сессия «Про тех, кто смотрит в будущее: презентация ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса (EPS rating)». Рейтинг дает комплексную оценку компаний, направленную на определение уровня их благонадежности, социальной и экологической ответственности.

ЭКГ — это аббревиатура от «экология, кадры, государство». Ключевым отличием концепции от рейтингования по внедрению принципов ESG является более выраженный акцент на социальной ответственности компаний. Участники рейтинга проходят две стадии оценки — по результатам скоринга, учитывающего информацию из публичных источников, и по итогам анкетирования, направленного на выявление особых мер поддержки и программ, реализуемых в рамках компании.

Модератором мероприятия был ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов. Среди участников сессии были руководитель ФНС России Даниил Егоров, полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент РСПП Александр Шохин, ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев и губернатор Владимирской области Александр Авдеев, аудитор счетной палаты Дмитрий Зайцев.

Подробнее о рейтинге — в специальном приложении к газете «Коммерсант».