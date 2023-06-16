Из-за фестиваля «Город встреч» в Перми временно ограничат движение транспорта

16 и 17 июня в Перми на время проведения летнего фестиваля «Город встреч» ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

17 июня с 08:00 до 00:00 будет временно закрыто движение всех видов транспорта по проезду по ул. Монастырской – от дома №2 до дома №1б. Также 17 июня с 16:00 до 00:00 будет временно закрыто движение всех видов транспорта на участке от ул. Монастырской, 2 до ул. Горького.

Кроме того, 16 июня с 16:00 до 00:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на участке от ул. Монастырской, 2 до ул. Горького. 17 июня с 14:00 до 00:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта в парковочной зоне у завода Шпагина.