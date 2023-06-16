Бывшему гендиректору ОАО РУМО разрешили жить на часть пенсии

В деле о банкротстве крупного машиностроительного завода ОАО РУМО его кредиторы разбираются с бывшим менеджментом банкрота. Так, в январе к субсидиарной ответственности в размере 1,86 млрд руб. был привлечен бывший гендиректор завода Виктор Егоров. По заявлению поставщика электроэнергии «ТНС энерго НН» арбитражный суд наложил арест на его имущество в пределах этой суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В счет погашения миллиардного долга обанкротившегося предприятия у его бывшего руководителя арестовали ежемесячную пенсию в размере 32,6 тыс. руб. Однако 73-летний пенсионер с множеством заболеваний попросил суд отменить эти меры, так как пенсия является для него единственным источником существования и ему надо каждый месяц почти 8 тыс руб. расходовать на покупку лекарств. Прислушавшись к позиции кредитора «ТНС энерго НН», судья удовлетворил прошение пенсионера частично. Виктору Егорову сняли арест с его пенсии в размере прожиточного минимума 15,6 тыс. руб. и также разрешили получать 7,9 тыс. на лекарства.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», банкротству ОАО РУМО во многом поспособствовало отсутствие заказов и корпоративный конфликт, возникший между его совладельцами Виктором Егоровым и Юрием Чадаеым. Последнему крах завода тоже испортил жизнь – в 2015 году пожилого Юрия Чадаева арестовали в больнице, где он лежал под капельницей. По освобождению бывшего акционера начали банкротить с распродажей его личного имущества.

Иван Сергеев