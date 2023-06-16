Ни пуха ни огня

Спецслужбы выясняют причину сильного пожара на складе крупного производителя домашнего текстиля Belpol («Бел-Поль») под Курском. Ночью огонь охватил там 2 тыс. кв. м, в его ликвидации участвовало более 40 человек. В качестве одной из возможных причин пожара власти называют атаку «вражеского беспилотника». Чиновники обещают оказать предприятию поддержку.

Сегодня в 2:29 в оперативную смену МЧС поступило сообщение о пожаре в складском помещении на предприятии одеял и подушек «Бел-Поль» в Курском районе. Загорелись административное здание и склад хранения продукции. Предприятие располагается в деревне 1-е Красниково в 10 км восточнее областного центра.

По собственным данным, компания «Бел-Поль» является одним из крупнейших производителей текстильных изделий для сна: одеял и подушек с традиционным наполнителем из пуха и перо-пуховых смесей, а также современными шерстяными, растительными и синтетическими наполнителями. По данным Kartoteka.ru, ООО «СП "Бел-Поль"» на 50% принадлежит директору Ивану Зносоку, а остальная часть распределена между Еленой, Елизаветой, Полиной и Серафимом Куруленко. Выручка компании в 2022 году превысила 718 млн руб., убыток достиг 5 млн руб.

Согласно данным МЧС, огонь удалось локализовать в 3:36 на площади 2 тыс. кв. м. Открытое горение ликвидировали еще через час — в 4:39. Пострадавших из-за пожара нет. В ликвидации огня участвовали более 40 человек и 10 единиц техники.

Специалисты совместно с представителями компании устанавливают причины пожара. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника.

Судя по видеозаписям из соцсетей, пожару предшествовал взрыв с яркой вспышкой, а устройство могло зацепиться за вышку связи, расположенную на территории предприятия.

«Сам пользуюсь продукцией компании "Бел-Поль", очень доволен качеством. Обязательно окажем предприятию всю необходимую поддержку,— написал глава региона в Telegram.— Дал поручение коллегам проработать вопрос с руководством "Бел-Поля". Важно оперативно провести экспертизу, оценить ущерб и включить предприятие в специальный реестр». Оперативно получить комментарий компании «Ъ» не удалось: телефоны офиса «Бел-Поль» выключены.

Сергей Толмачев, Воронеж