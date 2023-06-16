Житель Кемерово приговорен к 21 году за сексуальное насилие над дочерьми

В Кемерово суд приговорил 48-летнего местного жителя к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года за насильственные действия сексуального характера в отношении не достигших 14 лет дочерей, в том числе повлекшие заражение ВИЧ или иные тяжкие последствия (ст. 132 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Мужчина также приговорен к принудительному лечению у психиатра.

С января 2012 года по март 2022 года, как установило следствие и суд, осужденный неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении двух малолетних дочерей, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области.

О произошедшем одна из девочек рассказала педагогам образовательного учреждения, а они обратились в правоохранительные органы. В ходе следствия виновность мужчины была доказана.

Игорь Лавренков, Кемерово