Известная спортсменка Алина Загитова может открыть в Татарстане школу фигурного катания. Такая возможность обсуждалась на встрече фигуристки с главой республики Рустамом Миннихановым, передает его пресс-служба.

«В республике уже есть опыт создания спортивных школ по разным направлениям. Мы готовы распространить его и на другие виды спорта, в том числе на фигурное катание», — сказал господин Минниханов.

Стороны достигли договоренности о том, что в ближайшие дни Алина Загитова прибудет в Татарстан для детальной презентации и обсуждения проекта.

"Ъ-Казань"