В порту «Тамань» построят железнодорожную инфраструктуру для перевозки аграрных грузов

В порту «Тамань» построят железнодорожную инфраструктуру для перевозки агропромышленной продукции. Меморандум о партнерстве был заключен на ПМЭФ между Федеральным агентством железнодорожного транспорта и ООО «УК Деметра-Холдинг», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Деметра-Холдинг» планирует реализовать проект к 2027 году. Пропускная способность железнодорожной инфраструктуры составит до 14 млн тонн зерна и продукции агропромышленного комплекса. Проект позволит доставлять зерно и растительные масла из центральных регионов РФ, а также увеличить ежегодную мощность перевалки Зернового терминального комплекса «Тамань».

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, проект создаст новые рабочие места и позволит увеличить налоговую базу. За счет реализации проекта предприятия АПК также могут увеличить экспортный потенциал и выйти на мировые рынки. Кроме того, будут разгружены местные автодороги, особенно в районе Крымского моста.

«Благодарен за качественное развитие портовых сооружений в Тамани. Они были незаслуженно забыты, но благодаря вашей компании обретут новую жизнь. Вслед за портом начнет развиваться транспортная и железнодорожная инфраструктура. Вопросы их развития, увеличения пропускной способности — в числе приоритетов для Краснодарского края»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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