Замминистра обороны Украины Маляр: ВСУ перешли под Бахмутом от обороны к наступлению

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия страны перешла на бахмутском (артемовском) направлении из обороны в наступление. Об активизации ВСУ на этом направлении также сообщило Министерство обороны России, подчеркивая, что наступательные действия ВСУ под Бахмутом были безуспешными.

«На Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 м»,— написала госпожа Маляр в своем Telegram-канале.

Согласно ее данным, российские вооруженные силы перешли на бахмутском направлении в оборону, чтобы удержать занимаемые позиции. Для этого ВС РФ якобы перебрасывает в Бахмут дополнительные резервы, утверждает замминистра обороны Украины. Идут ли бои в настоящее время в самом Бахмуте, она не уточнила. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале также опубликовал видео, на котором, по его словам, показано продвижение бойцов ВСУ на флангах под Бахмутом.

Министерство обороны России подтвердило информацию о попытке наступления ВСУ на бахмутском (артемовском) направлении, однако в ведомстве утверждают, что попытки прорвать российскую оборону оказались безуспешными. «ВСУ, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на южнодонецком направлении, пытались прорвать оборону в районе Артемовска. Успешно отражены 8 попыток наступления украинских отрядов, цели противник не добился, вклинения в оборону не допущено, потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 415 военных»,— подчеркнули в ведомстве.

Что происходит на 469-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов