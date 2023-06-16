Определены адреса первых четырех магазинов сети «Жизньмарт» в Перми

Продуктовая сеть «Жизньмарт» из Екатеринбурга откроет свой первый магазин в Перми в сентябре, сообщила «Ъ-Прикамье» руководитель сети Евгения Грамотеева. До конца года «Жизньмарт» запустит в краевом центре 4–5 магазинов, а в целом намеревается открыть в Перми 20 магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Супермаркеты екатеринбургского ритейлера разместятся в жилых домах на ул. Островского, 74, Луначарского, 34, в ЖК «Гулливер» на ул. Революции, 50, и в ТРК «Колизей Атриум» по ул. Ленина, 60.

Впервые о заходе в Пермь уральского ритейлера «Жизньмарт» стало известно в декабре 2022 года. Тогда директор по франчайзингу «Жизньмарта» Ксения Лысенко сообщила о планах компании открыть по франшизе 53 новых больших магазина, в том числе в Перми. «Жизньмарт» — сеть продуктовых магазинов «у дома» с доставкой продуктов и готовых блюд на дом и в офис. Первый магазин компании открылся в Екатеринбурге в марте 2019 года. Большинство магазинов сети работает по франшизе. Управляет сетью ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах. Франчайзинг». Основателем и основным владельцем компании является екатеринбургский бизнесмен Иван Зайченко, которому, по данным Kartoteka.ru, принадлежит 70,72% в уставном капитале общества. Еще 16,58% находится в собственности Зафара Джалилова, 6,75% владеет Евгения Грамотеева, 2,95% — Эля Халили, 2% — Ксения Лысенко и 1% принадлежит Юлии Самусенко. Выручка сети в 2022 году достигла 2 млрд руб.