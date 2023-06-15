Холдинг «Владмива» намерен возвести в Белгороде центр пластической хирургии за 415 млн рублей

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский и гендиректор АО «Опытно-экспериментальный завод ''Владмива''» Владимир Чуев подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве в Белгороде Центра челюстно-лицевой и пластической хирургии. Инвестор намерен направить в объект порядка 415 млн руб.

Как сообщили в правительстве региона, инвестпроект должен способствовать «развитию отрасли медицинских услуг в Белгородской области». Планируется, что 48 специалистов центра смогут проводить операции, направленные на устранение травм и их последствий, удаление опухолей, а также на восстановление различных функциональных нарушений в том числе прикуса и зубного ряда. Как заявил Владимир Чуев, в центре планируют оказывать бесплатную медпомощь для участников СВО и жителей региона по ОМС.

«В рамках этого проекта мы будем сотрудничать с РАН для оказания качественной помощи нашим жителям. В наше время создание такого центра имеет большое значение, особенно для бойцов специальной военной операции. Сейчас для получения такой помощи необходимо обращаться в другие регионы»,— добавил инвестор. Согласно бизнес-плана, в 2024 года начнется строительство центра, а к 2027 году он должен принять первых пациентов.

По собственным данным, «Владмива» производит на своей площадке в Белгороде 650 наименований стоматологических материалов и инструментов, а также позиционируется как многопрофильный научный центр. По данным Kartoteka.ru, АО ОЭЗ «Владмива» зарегистрировано в Белгороде в 1997 году для производства медицинских материалов. По итогам 2021 года компания отчиталась о выручке в 874 млн руб. (рост за год составил 38%) и чистой прибыли - 96,2 млн руб. (рост на 683,7%), финансовый баланс АО оценивался в 1,3 млрд руб.

Владимир Зоркий