Мэрию оставили без квартир

Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации Сочи во взыскании 311 млн руб. убытков с местного застройщика «Мацестареалстрой», с которым мэрия ранее заключила инвестиционный договор. Сделка предусматривала, что строительная компания предоставит городским властям 7,2% от общей площади квартир в жилом объекте. Суд установил, что администрация не исполняла условия договора и не оказывала содействия компании при строительстве многоквартирного объекта. Эксперты считают, что формально суд сделал правильные выводы и мэрия не имела права требовать выплаты по инвестиционному договору.



Инвестиционный объект — жилой комплекс «Измайловский парк»

Фото: жк-измайловский-парк-сочи.рф

Как стало известно «Ъ-Кубань», администрация Сочи обратилась в суд с заявлением о взыскании убытков с ООО «Мацестареалстрой» в размере 311 млн руб. из-за неисполнения ответчиком обязанности по передаче квартир по договору инвестирования. Инвестиционный объект — 12-этажный многофункциональный жилой комплекс «Измайловский парк» в Хостинском районе Сочи.

Один из пунктов договора возлагал на компанию обязанность построить жилой комплекс ориентировочно до 31 декабря 2011 года. При этом городская администрация взяла на себя обязательства в рамках своих компетенций оказывать инвестору содействие в реализации проекта. В том числе обеспечить подготовку и принятие соответствующих распорядительных документов.

Как следует из материалов дела, которое рассматривает Арбитражный суд Кубани, инвестор должен был передать мэрии 7,2% от общей площади квартир. Суд установил, что администрация города не исполняла надлежащим образом обязанности по договору об инвестировании и не только не оказывала содействия, но и создавала препятствия при реализации строительства. Ранее в Арбитражном суде Краснодарского края рассматривался ряд споров, которые явились следствием неисполнения мэрией обязанности по содействию инвестору. В частности, мэрия требовала снести вспомогательные объекты, а также привести в соответствие с разрешением на строительство объекты недвижимости. В удовлетворении исков суд отказал.

Из материалов дела следует, что в процессе строительства компании приходилось неоднократно переносить сроки строительства, вносить изменения в проектную документацию, параметры возводимого проекта. Таким образом, были понесены многомиллионные расходы, связанные с подключением коммуникаций, обустройством прилегающей территории.

Суд пришел к выводу, что наличие со стороны ООО «Мацестареалстрой» неправомерных действий по неисполнению условий инвестиционного договора доказано не было. Кроме того, не установлен и факт возникновения у городской администрации убытков в виде рыночной стоимости неполученного имущества. В итоге в удовлетворении исковых требований мэрии суд отказал.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мацестареалстрой» было зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. Основная деятельность предприятия — строительство жилых и нежилых зданий. Владеют компанией в равных долях Анастасия Васильева и Самуэль Кассис. За 2022 год выручка компании составила 271,5 млн руб., чистая прибыль — 43,8 млн руб.

Как рассказал «Ъ-Кубань» основатель и управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко, в последние годы у арбитражного суда сформировалась определенная позиция по таким делам. Суть ее состоит в том, что администрация как сторона инвестиционного договора имеет право предъявлять взыскания убытков только тогда, когда она помогала в реализации, достройке объекта и его официальном вводе в эксплуатацию.

По словам Романа Домащенко, ситуаций, когда администрация, вместо того чтобы содействовать в достройке объекта, корректировке разрешения или выдаче акта ввода в эксплуатацию, чинит препятствия, на территории Сочи сегодня много. «Суд давно сделал вывод в одностороннем порядке и в деле с ООО "Мацестареалстрой" его продублировал. У строительной компании был ряд судебных разбирательств, направленных на скорейшую передачу квартир дольщикам. Если бы не было судебных дел, объект мог бы быть введен в эксплуатацию еще несколько лет назад. И тогда администрация Сочи имела бы полное право требовать взыскания убытков или компенсации»,— говорит юрист.

На момент подготовки материала администрация Сочи письменный запрос редакции оставила без ответа.

Суд решил, что наличие со стороны ООО «Мацестареалстрой» неправомерных действий по неисполнению условий инвестдоговора не доказано. Кроме того, не установлен факт возникновения у администрации убытков в виде рыночной стоимости неполученного имущества.

Источник «Ъ-Кубань» в ООО «Мацестареалстрой» подтвердил изданию, что это не первый суд, инициированный мэрией по данному объекту. При этом квартиры в жилом комплексе были распроданы по договорам о долевом строительстве еще на этапе строительства и переданы собственникам после ввода его в эксплуатацию в апреле 2022 года.

«Ъ-Кубань» писал о том, что в апреле 2019 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края о лишении ООО «Мацестареалстрой» права на осуществление деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства домов и объектов недвижимости. Иск подавал департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края из-за нарушения застройщиком сроков сдачи домов.

В апреле 2022 года пресс-служба администрации Краснодарского края сообщала о введении в Сочи в эксплуатацию трех домов жилого комплекса «Мацестареалстрой», который внесли в список проблемных объектов в 2021 году.

Андрей Пугачев

Читайте нас в Telegram