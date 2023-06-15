В Анапе построят курортно-гостиничный кластер «Лучи» за 48 млрд рублей

Соглашение о реализации проекта курортно-гостиничного кластера «Лучи» на территории Анапы заключили на полях ПМЭФа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, российские гостиничные операторы Alean Collection и AZIMUT Hotels, а также итальянский гостиничный оператор Domina Hotels. Профинансирует проект ПАО «Сбербанк России».

В рамках соглашения планируется реализация комплекса гостиниц, в том числе: Alean Select 4* на 1250 номеров, AZIMUT Парк Отель Анапа 4* на 900 еномеров и Domina Анапа 4* на 460 номеров. Всего в кластере разместится девять гостиничных комплексов с общим номерным фондом порядка 6500 единиц. Объем инвестиций в первый этап составит 17 млрд руб. Стоимость всего проекта, по словам участников соглашения, составит 48 млрд руб. Начать строительство планирует уже в этом году, а завершить в 2029 году.

Комплекс «Лучи» расположится на площади 31 га. На территории помимо гостиниц разместятся рестораны, конгрессно-выставочный центр, медицинский центр и SPA, заведения питания и торговли, многоуровневый паркинг, а также будет оборудована парковая зона с водоемом и зоны для детей, рассказал управляющий партнер проекта и строительной компании ADM Group Георгий Бердичевский. Весь комплекс рассчитан на прием 16 тыс. отдыхающих.

«Концепция нашего проекта — это круглогодичный курорт. Мы хотим создать место с неуловимой атмосферой итальянского курорта. Место, которое сможет принять людей разного возраста и с разными интересами», — рассказал господин Бердичевский.

По его словам, сейчас ведется разработка концепции аквапарка, на территории которого разместятся водные аттракционы, бани, а также бассейн для дайвинга и волна для серфинга. Площадь аквапарка составит 25 тыс. кв. м. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд руб. Начать строительство планируют в 2024 году, завершить — в 2026 году.

«Сегодняшними соглашениями мы поставили точку в многолетней работе по формированию проектной документации и концепции всего проекта. Определили этапы его развития. Начинаем масштабную работу по строительству», — прокомментировал инвестор курортно-гостиничного кластера «Лучи» Саркис Гогорян.

«Мы продолжаем развиваться в России. Считаем это экономически выгодным и интересным. Уход других компаний стал для нас даже плюсом», — отметил управляющий партнер ООО «Домина Менеджмент» Владимир Маслов, добавив, что высоко оценивает туристический потенциал нового проекта.

По словам мэра Анапы Василия Швеца, городу нужны такие проекты. «Крупнейшие игроки туристической отрасли поднимают планку, задают новый вектор развития индустрии гостеприимства. Этот масштабный гостиничный кластер украсит нашу въездную группу, будет логистически комфортно находиться рядом с транспортным хабом и, безусловно, привлечет дополнительных туристов», — отметил Василий Швец.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что новый отель будет серьезным конкурентом для других. «Анапа сегодня особенно привлекательна для инвесторов, здесь есть все условия для успешного бизнеса. Уверен, что проект безусловно повлияет на развитие курорта и всего Черноморского побережья,— подчеркнул гуосподин Кондратьев.

Надежда Ярмула

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