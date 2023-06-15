От тюрьмы и шаурмы

В Братске следователями СКР задержан индивидуальный предприниматель Артуш Арутюнян, в кафе которого несвежей шаурмой отравились более 60 человек. Днем ранее количество пострадавших составляло 35. В СИЗО владелец точки общепита проведет ближайшие двое суток, дальнейшая мера пресечения в его отношении пока не раскрывается. Максимальная санкция ч. 1 ст. 238 УК РФ, по которой региональный СКР завел уголовное дело в связи с массовым отравлением, предусматривает два года лишения свободы.



Как и предполагали источники „Ъ“, увеличилось количество граждан, получивших пищевое отравление после посещения кафе «Шаурму хочу» в Братске. По данным регионального СКР, на 15 июня за медпо­мощью с признаками отравления обратились 62 человека, 29 из которых были госпитализированы. Сутками ранее число отравившихся официально не превышало 40, а на стационарном лечении находились 11 человек. Количество госпитализированных детей за это время не поменялось, их по-прежнему пять. Все пострадавшие покупали в кафе исключительно одно и то же блюдо — шаурму.

Следователями регионального СКР задержан владелец кафе, индивидуальный предприниматель Артуш Арутюнян. В пресс-службе СКР уточняют, что мужчина был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

«Задержанный проведет в СИЗО ближайшие 48 часов до рассмотрения материалов проверки кафе сотрудниками Роспотребнадзора и других ведомств»,— заявили „Ъ“ в пресс-службе регионального СКР, не став при этом прогнозировать дальнейшую возможную меру пресечения в отношении владельца кафе. Стоит отметить, что минимальная санкция по ч. 1 ст. 238 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб., максимальная — лишение свободы на срок до двух лет.

В Роспотребнадзоре по Иркутской области сообщили „Ъ“, что эпидемио­логическое расследование по факту массового отравления продолжается. Специалисты ведомства уже обнаружили в кафе «Шаурму хочу» ряд нарушений. В их числе — нарушение технологических процессов приготовления блюд и условий хранения продуктов питания, нарушение нормативов, связанных с соблюдением гигиены сотрудников. В настоящее время Роспотребнадзор временно приостановил работу кафе, «в дальнейшем запрет на его деятельность должен быть наложен по решению суда»,— добавляют в ведомстве.

Как сообщалось ранее, о массовом отравлении стало известно 14 июня. Выяснилось, что все пострадавшие покупали шаурму в кафе, расположенном в центральной части города (на ул. Кирова, 18) во время празднования Дня России 12 июня.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил, что ситуация с массовым отравлением находится под контролем Иркутского областного центра медицины катастроф и его личным контролем.

Примечательно, что кафе по тому же адресу, но с названием «Донер кебаб» в июне и октябре 2019 года уже становилось источником массовой кишечной инфекции. Тогда шаурмой отравилось в общей сложности более 25 человек. По факту отравлений региональный СКР проводил доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которая завершилась отказом от возбуждения уголовного дела. Кафе после этого по решению суда закрывалось на 60 суток. В дальнейшем заведение общепита осталось работать по старому адресу с прежним персоналом, однако сменило вывеску и юридическое лицо.

Влад Никифоров, Иркутск