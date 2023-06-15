«Яндекс» подтвердил открытие нового офиса в Сербии

Компания «Яндекс» подтвердила планы открыть новый офис в Сербии. Его откроют в Белграде, а штат сотрудников в стране увеличен до 2 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении компании, которое получил Forbes.

В новом офисе будут работать сотрудники из разных государств, которые разрабатывают технологии и продукты «Яндекса». Расширить штат в Сербии компания планирует до конца 2023 года. Сейчас доля сотрудников компании, которые работают из международных хабов, составляет 10%. При этом большинство сотрудников работают из Сербии.

О планах «Яндекса» открыть новый офис в Сербии источники Forbes рассказали в марте. По словам источников, в качестве возможной локации рассматривают комплекс «Белград на воде» на берегу Савы, а открытие запланирована на осень или зиму 2023 года. Первый офис в Сербии компания открыла летом 2022 года.

По данным головной компании Yandex N.V., число сотрудников компании «Яндекс», работающих из международных хабов за 2022 год выросло в три раза по сравнению с годом ранее. Совокупный прирост штата сотрудников за 2022 составил 16% (из общего числа сотрудников в 20,9 тыс. человек). По мнению экспертов, это в том числе связано с развитием бизнеса «Яндекса» в других странах: СНГ, Африке, Европе, ОАЭ и Турции.

Анастасия Ларина