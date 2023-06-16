Доцент департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Ветрова — о личном бренде современной женщины-лидера.

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С древних времен вожаками (или, по-современному говоря, лидерами) были мужчины. Исторически это обосновано распределением ролей в обществе и милитаристическим контекстом. Постепенно завоевания и войны перешли в плоскость бизнеса с заимствованием соответствующей терминологии: «завоевание новых рынков», «наступательная стратегия», «конкурентные/ценовые войны» и т. д.

Сегодня мы наблюдаем переход к экономике знаний, в которой востребованы такие ценности, как человекоцентричность, поиск новых смыслов, эмпатия, кооперация, осознанность. Новое лидерство не силовое, а трансформационное, инклюзивное, вдохновляющее. Обозначенные черты характерны для женского стиля управления.

На мой взгляд, в нашей стране тема женского лидерства имеет двоякое звучание. С одной стороны, Россия относится к традиционным культурам с ярко выраженным гендерным дисбалансом в сфере управления. Так, согласно исследованиям Всемирного банка, ситуация с равенством полов в нашей стране оставляет желать лучшего. В 2021 году Россия заняла лишь 129-е место в рейтинге, где самыми проблемными областями признаны предпринимательство, брак и родительство. Также, по данным Росстата и Минтруда за 2022 год, разрыв в зарплатах мужчин и женщин составляет около 30%. Только 5% руководителей компаний из списка Fortune 500, по данным исследования McKinsey,— женщины.

С другой стороны, несмотря на сложившиеся стереотипы о женском лидерстве, хочу привести несколько фактов и цифр, которые позволяют иначе взглянуть на эту тему. Одним из таких фактов является высокая доля женщин в руководстве российских компаний и предпринимательской деятельности, которая является одной из самых высоких в мире. Согласно исследованию Deloitte 2020 года, количество женщин на руководящих позициях в России достигло 20%, что примерно в 4,5 раза больше, чем в среднем по миру. По данным Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2021 года, в России 34% женщин-предпринимателей, что всего на 1,5% ниже, чем в США. При этом, по данным Минэкономразвития, доля женщин среди индивидуальных предпринимателей и самозанятых в России составила 43%.

В перспективе развитию женского лидерства в РФ будет способствовать ряд событий 2022 года. Работодатели стали активнее рассматривать на руководящие позиции женщин, причем в возрасте. Как показывают исследования, женщины более адаптивны, нацелены на долгосрочное сотрудничество, многозадачны и стрессоустойчивы, что имеет особое значение в контексте затянувшегося кризиса. Кроме того, они обладают умением мотивировать своих сотрудников и создавать командный дух в коллективе.

Еще одним катализатором женского лидерства является возрастающий покупательский спрос в таких традиционно «женских» сферах деятельности, как розничная торговля (включая маркетплейсы), сфера услуг, креативные индустрии, включая моду, бьюти, маркетинг, рекламу, дизайн, ивенты, а также образовательная деятельность и социальная сфера (благотворительность, социальное предпринимательство и т. д.).

Для того чтобы женщине-лидеру закрепить свой успех, стать более видимой и проявленной, нужно активно развивать свой личный бренд.

Я уверена, что именно он может помочь женщине-лидеру максимально раскрыть свой потенциал и привлечь новые возможности для развития карьеры и расширения бизнеса.

На мой взгляд, топ-10 советов по развитию лично бренда женщины-лидера мог бы выглядеть так.

Для начала определите свои цели, ценности и сильные стороны. Необходимо понять и решить для себя, чем вы отличаетесь от других и каким образом вы хотите изменить мир вокруг себя? Это поможет создать личный бренд, который отражает вашу уникальность и поможет вам достичь желаемых результатов. Это основа позиционирования.

Обучайтесь и развивайте недостающие навыки, чтобы поддерживать экспертизу в своей области. Не стойте на месте: посещайте конференции, семинары и тренинги, чтобы узнавать о последних тенденциях и развиваться профессионально.

Активность в СМИ и социальных сетях также является важной частью формирования личного бренда. Это возможность делиться с людьми своим идеями, опытом, давать практические советы, не копируя других, в своем ключе.

Важным является поиск «своей стаи»: членов команды, партнеров, клиентов, менторов. Сплоченная команда и кооперация сегодня залог успеха.

Всегда оставайтесь женщиной, балуйте себя, будьте на высоте. Соблюдайте work-life balance, посвящайте время хобби, любимым занятиям, которые вас наполняют.

Цените и фиксируйте результаты своей работы. Любые ошибки и переживания нормальны, но важно фокусироваться на достижениях. Действуйте, не боясь совершать ошибки, ведь дорогу осилит идущий.

Будьте честны, ведь искренность сегодня новая валюта. Личный бренд должен отражать ваши личность и ценности. Будьте честны в своих коммуникациях и действиях, чтобы установить доверие с коллегами, партнерами и клиентами.

Проявляйте проактивную позицию: не нужно ждать предложений о повышении, можно самой предлагать новые идеи, проекты, которые будут поддержаны руководством/акционерами.

Развивайте свои навыки коммуникации, вступайте в сообщества (экспертные, отраслевые, женские), создавайте свои. Ведь нетворкинг — это основа личного брендинга и отличительная черта женщин-лидеров.

Смело сочетайте семью и карьеру. Есть множество вдохновляющих кейсов, доказывающих, что семья и дети являются не ограничением, как было принято считать ранее, а сильнейшим мотиватором развития.