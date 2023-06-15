Смольный и Дом.РФ подписали соглашение о дальнейшей судьбе «Крестов»

Власти Санкт-Петербурга и госкорпорация «Дом.РФ» на полях ПМЭФ-2023 в четверг, 15 июня, подписали соглашение о намерениях по преобразованию комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по инвестициям, в результате преобразования объектов, входящих в периметр проекта, в Санкт-Петербурге появится территория новых современных функций с сохранением историко-культурного значения. Тем самым новый арт-кластер «станет стимулом развития территории как современного городского пространства и точкой притяжения для гостей Петербурга», отмечается в сообщении.

Напомним, что комплекс зданий и земельный участок бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге официально перешли на баланс госкорпорации «Дом.РФ» в мае этого года.

Во что могут переделать легендарный следственный изолятор «Кресты» — в материале «Ъ FM».

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