Квадрат дорожает в региональных столицах

За пять месяцев 2023 года средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Челябинска выросла на 7,1%, до 68,3 тыс. руб. По динамике удорожания это второе место среди крупных городов России. При этом объем предложения такого жилья в Челябинске за январь–май увеличился на 4,2%. Эксперты объясняют рост цен на вторичную недвижимость дефицитом качественных и интересных объектов и удорожанием квартир на первичном рынке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Челябинска превышает 68 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Челябинска превышает 68 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

C января по май этого года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Челябинске увеличилась на 7,1% и достигла 68,3 тыс. руб. По динамике роста это второе место среди крупных городов РФ с населением свыше 500 тыс. жителей. Об этом сообщается в исследовании «Авито Недвижимость».

За пять месяцев объем предложения на вторичном рынке жилья в Челябинске вырос на 4,2%. По этому показателю мегаполис уступает большинству крупных городов РФ.

Наиболее ощутимо экспозиция увеличилась в Барнауле (+24,5%), Новосибирске (+20,1%), Ярославле (+14,7%), Ставрополе (+14%) и Уфе (+12,5%). Снижение предложений зафиксировано в Тюмени (-11,8%) и Москве (-3,9%). В целом по России объем предложения вырос на 6,6%. Больше других на рынке увеличилось число объявлений о продаже двухкомнатных квартир — на 7,2%.

В целом по стране за пять месяцев повысились средние цены квадратного метра вторичного жилья и стоимость одного объекта — на 2,3%, до 91,7 тыс. руб. и 4,4 млн руб. соответственно. Среди крупных городов РФ сильнее всего «квадрат» подорожал в Кирове (+7,8%), Челябинске, Перми и Волгограде — на 7%, и в Иркутске (+5,9%). При этом снижение средней цены «вторички» зафиксировано в Москве (-1,5%), Сочи (-1,3%) и Санкт-Петербурге (-1,2%).

Рост цен на вторичное жилье в Челябинске подтверждают участники рынка. Исполнительный директор компании «IBC-Недвижимость» Евгений Коротков связывает это с дефицитом качественных квартир. «В границах города много морально и физически устаревшего жилого фонда. Много бесхозных территорий, которые не застраиваются. При этом сократился ассортимент новых проектов в портфелях основных девелоперов. На рост цен повлияло и то, что теперь на вторичном рынке появились квартиры в ряде жилых комплексов комфорт-класса — “Ньютон“, “Лесопарковый”, “Манхэттен”»,— говорит Евгений Коротков. Он отмечает незначительное снижение предложения в Челябинске. «В отдельных локациях и микрорайонах порой попросту нет квартир в продаже. При этом в построенных в последние годы домах жилье с ремонтом зачастую стоит ощутимо дороже, чем в новостройках. В старом фонде — дешевле, поскольку девелоперы каждый раз выпускают на рынок все более прогрессивные проекты и делают доступными новые опции»,— поясняет господин Коротков. По его словам, цены на вторичное жилье в Челябинске в 2023 году в среднем растут на 1% в месяц. «Такая динамика сохранится до конца 2023 года. Добавлю, что спрос на вторичное жилье остается более стабильным, чем на первичном, который поддерживают льготные программы ипотечного кредитования»,— считает Евгений Коротков.

Гендиректор агентства недвижимости «Стрижи» Лейла Рудь отмечает повышение спроса на вторичное жилье в этом году из-за роста ипотечных ставок.

«Уход с рынка относительно недорогих объектов, которые быстрее продаются создал видимость роста средней цены квадратного метра. Наблюдаем хорошие продажи на всех локациях, которыми мы занимаемся — это северо-запад и центр Челябинска. Востребованы все сегменты жилья»,— комментирует Лейла Рудь.

Руководитель «Форум недвижимость» Игорь Чернядьев видит причину роста цен на вторичное жилье в Челябинске в удорожании объектов на первичном рынке. По данным агентства «Бест-Новострой», квадратный метр в новостройках Челябинска с января по май в среднем подорожал на 9,9%, до 94,6 тыс. руб. «Следом за новым жильем дорожают объекты на вторичном рынке. В свою очередь цены на жилье в новостройках “подогревают” льготные ипотечные программы и инфляция»,— отмечает Игорь Чернядьев.

Михаил Бычков