Орловское предприятие «Северсталь стальные решения» увеличит мощности в три раза за 3 млрд рублей

«Северсталь» до 2025 года намерена инвестировать в развитие производства металлоконструкций в Орловской области свыше 3 млрд руб., сообщила пресс-служба регионального правительства. Соглашение о сотрудничестве подписано губернатором Андреем Клычковым и генеральным директором «Северстали» Александром Шевелевым в рамках ПМЭФ-2023.

Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию производственного корпуса предприятия «Северсталь стальные решения» и увеличение его мощности до 48 тыс. т продукции в год, что более чем в три раза превышает текущие возможности. Так предприятие расширит ассортимент выпускаемой продукции, включив тяжеловесные металлоконструкции для зданий и сооружений. Общий объем промышленных площадей завода увеличится более чем в полтора раза – до 50 тыс. кв. м.

Новое оборудование должно сформировать дополнительную производственную линию полного цикла изготовления металлоконструкций: от раскроя металлопроката до финишного покрытия требуемой толщины. В его состав войдут агрегаты пиления и сверления, линии автоматизированной сварки, дробеметы, плазменные установки. После обеспечения больших объемов и более высокого качества продукции предприятие рассчитывает заявляться на участие, в том числе, в инфраструктурных проектах нефтегазовой отрасли РФ.

По данным Kartoteka.ru, АО «Северсталь стальные решения» зарегистрировано в 2007 году в Орловской области. Уставный капитал - 100 млн руб. Бенефициар - ПАО «Северсталь». В 2021 году выручка орловской компании составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль - 15,7 млн руб.

Владимир Зоркий