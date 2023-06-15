Бизнес-омбудсмен: в СИЗО находятся почти 1 тыс. российских предпринимателей

В настоящий момент в следственных изоляторах находятся более 900 российских предпринимателей. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Сейчас мы точно знаем, сколько бизнеса находится в СИЗО — это 933 человека»,— цитирует господина Титова 15 июня «Интерфакс».

По словам бизнес-омбудсмена, более 80 % уголовных дел против предпринимателей было возбуждено по статье о мошенничестве. При этом количество разбирательств в отношении предпринимателей за прошлый год выросло на 1 %. При этом, отметил Борис Титов, суды чаще стали отпускать фигурантов экономических дел под домашний арест.

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