«Искусственный интеллект помогает только в предварительном креативе»

В каком состоянии находится сейчас медиарынок? И как компании внедряют в свою деятельность искусственный интеллект? На эти и другие вопросы обозревателю “Ъ FM” Дмитрию Дризе ответил генеральный продюсер телеканала «Солнце» Рубен Оганесян на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Медиа1» Фото: Пресс-служба группы компаний «Медиа1»

— Расскажите про канал «Солнце». Что это такое?

— Это новый семейный телеканал, который начал вещание 14 декабря 2022 года, то есть нам шесть месяцев. Мы, может быть, единственные, кто абсолютно сознательно строит свою программную политику исходя из того, чтобы смотрела вся семья вместе. То есть у нас контент, который интересен и детям, и взрослым. Наша целевая аудитория — зрители 10-45 лет. Накопленная доля канала на данный момент за этот год составляет 1,54% (10-45, города вещания 100+). Среди федеральных ТВ по аудитории мы уже приблизительно в середине списка. Еще очень важно, что мы поставили себе цель не быть чисто детским каналом, и у нас меняется структура аудитории. Аффинитивность по женщинам 25-45 лет уже составила 126%. Я очень доволен, что рекламодатели это явно оценили, и каждый месяц мы видим рост продаж. Мы уже практически столкнулись с любимой проблемой телевизионщиков: нам надо максимально генерить инвентарь, потому что он востребован. Рекламодатели поняли, что это хороший семейный канал и безопасный для их контента.

— Многие зарубежные каналы уходят. Давайте поговорим о том, что представляет из себя этот бизнес на сегодняшний день. Как изменилась аудитория?

— На самом деле она не изменилась, телевизионная аудитория осталась. Я также руковожу цифровой трансформацией и стратегическим маркетингом группы компаний «Медиа1». Уже невозможно отдельно развивать только телевизор. Конечно, любой медиабренд должен иметь свое присутствие как в digital-среде, так и в телевизионной. Приятно, что теперь неважно, где смотрят твой контент, он действительно монетизируется везде, и пришло время коллабораций. Например, канал «Солнце» мы делаем в абсолютно равном партнерстве с «Меркурий контент» — компанией, созданной на базе Yellow, Black & White, это крупнейшие производители именно семейного контента в стране, создатели «Чебурашки» и многих других успешных франшиз. Если говорить про рынок, изменение в том, что производить только для телевизора, только для digital стало накладно, и действительно очень важно находить точки соприкосновения. Например, с тем же онлайн-кинотеатром Okko у нас эксклюзивные права на сериал «Манюня». Это хит, и в телевизоре он есть только у нас, в digital это продукт Okko. И такого будет больше.

— Давайте поговорим про современные технологии, в том числе ChatGPT, как это влияет на контент и на вас?

— Мне кажется, мы подошли к той прекрасной точке, когда настало время использовать искусственный интеллект для реальной жизни. Эти технологии действительно помогают в работе. Как департамент цифровой трансформации мы отвечаем за наполнение digital-площадок телеканалов в интернете. Много задач, которые за нас теперь выполняют программы с искусственным интеллектом. Значит ли это, что теперь мы станем не нужны? Нет, мы нужны. У меня человек, который раньше занимался механической работой, теперь берет не два интервью в неделю, а шесть. Он ездит к людям и разговаривает с ними, потому что ИИ этого пока делать не может. Но может другое, что и делает и у команды на другие задачи появляется больше времени. Что касается графической истории, технологии помогают в предварительном креативе. Например, мы придумали историю с маскотом канала «Солнце». Дальше с помощью искусственного интеллекта креативщики, которые даже не являются дизайнерами, прикидывают примерный образ этого героя — ИИ в этом помогает. Образ никогда не бывает точным, но он дает возможность получить направление по нашим же идеям, брифу. Затем все равно надо доделывать. Может быть, через пять лет этого не нужно будет делать, но пока за искусственным интеллектом надо поправлять, причем много.