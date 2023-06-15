ПМЭФ-2023: «Озон» построит еще один склад в Буграх за 6,5 млрд рублей

ООО «Девелопмент-С» (входит в группу «PST-Девелопмент») построит универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров «Озон» в деревне Порошкино Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленобласти.

Соглашение о строительстве крупного логистического комплекса в рамках ПМЭФ-2023 подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором компании Ольгой Рыковой.

Общая площадь складского комплекса в деревне Порошкино составит 117,5 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект — 6,5 млрд рублей, на объекте будет создано 7 тыс. рабочих мест.

Как рассказала «Ъ-СПб» генеральный директор ООО «Девелопмент-С» Ольга Рыкова, застройщик будет собственником объектом, соглашение об аренде склада «Озоном» уже подписано.

Ранее компания уже построила для ООО «Интернет Решения» (ГК «Озон») еще один универсальный склад площадью 135 тыс. кв. м в Буграх со сроком аренды на 10 лет.

Александра Тен

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