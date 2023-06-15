Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Сириус» и банк «Россия» заключили соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2023

Образовательный фонд «Талант и успех» и федеральная территория «Сириус» в рамках Петербургского международного экономического форума 15 июня подписали ряд документов о сотрудничестве с банком «Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации ФТ.

Обе стороны объединятся в совместных проектах, направленных на поддержку и развитие талантливых детей и молодежи. Кроме этого, планируется совместно реализовать проекты по повышению экономического и научного потенциала федеральной территории.

Все необходимые документы со стороны банка «Россия» подписал председатель правления Михаил Клишин. Со стороны «Сириуса» — председатель Совета федеральной территории, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Соглашение между Фондом «Талант и успех» и банком «Россия» направлено на реализацию образовательных программ совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус». Эксперты финансовой организации смогут оказать поддержку программам подготовки высококвалифицированных специалистов в следующих сферах: финансовой математики, безопасности, информационных и финансовых технологий. Кроме того, банк проявил желание участвовать в финансировании проектов Фонда и его инвестиционных программ.

Отмечается, что стороны заинтересованы в сотрудничестве по инвестиционным проектам, реализация которых направлена на развитие федеральной территории.

Валерия Каманина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...