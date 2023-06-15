«Сириус» и банк «Россия» заключили соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2023

Образовательный фонд «Талант и успех» и федеральная территория «Сириус» в рамках Петербургского международного экономического форума 15 июня подписали ряд документов о сотрудничестве с банком «Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации ФТ.

Обе стороны объединятся в совместных проектах, направленных на поддержку и развитие талантливых детей и молодежи. Кроме этого, планируется совместно реализовать проекты по повышению экономического и научного потенциала федеральной территории.

Все необходимые документы со стороны банка «Россия» подписал председатель правления Михаил Клишин. Со стороны «Сириуса» — председатель Совета федеральной территории, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Соглашение между Фондом «Талант и успех» и банком «Россия» направлено на реализацию образовательных программ совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус». Эксперты финансовой организации смогут оказать поддержку программам подготовки высококвалифицированных специалистов в следующих сферах: финансовой математики, безопасности, информационных и финансовых технологий. Кроме того, банк проявил желание участвовать в финансировании проектов Фонда и его инвестиционных программ.

Отмечается, что стороны заинтересованы в сотрудничестве по инвестиционным проектам, реализация которых направлена на развитие федеральной территории.

Валерия Каманина