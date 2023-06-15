Актриса из «Карнавальной ночи» Евгения Шмелева умерла в возрасте 90 лет

Актриса Евгения Шмелева, исполнившая песню «Таня-Танечка» в фильме «Карнавальная ночь», умерла в возрасте 90 лет, сообщил в своем Telegram-канале телеведущий Андрей Малахов.

«Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую ''Таню-Танечку'' в фильме ''Карнавальная ночь''. Очень грустная новость»,— написал господин Малахов.

Телеведущий рассказал, что несколько месяцев назад госпожа Шмелева с сестрами Валентиной и Ольгой приходила к нему на шоу. Он заявил, что помог сделать женщинам ремонт в квартире.

Евгения Шмелева родилась в 1932 году в Москве. В 1952 году госпожа Шмелева впервые выступила со своими сестрами на сцене местного дома культуры. В 1956 году сестры Шмелевы снялись в фильме «Полюшко-поле».

Эрдни Кагалтынов