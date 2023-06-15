Сеть АЗС «Газпромнефть» в Воронеже в 18 раз увеличила прибыль в 2022 году

Юрлицо сети заправок «Газпромнефть» в Воронежской области ООО «Химстроймонтаж» по итогам 2022 года нарастило чистую прибыль до 232,7 млн руб., что почти в 18 раз больше показателя 2021 года в 13,7 млн руб. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности компании по РСБУ, опубликованной в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Выручка компании без НДС увеличилась на 48%, до 2,8 млрд руб. Годом ранее она составляла 1,9 млрд руб. Чистые активы сети АЗС выросли в четыре раза — с 49,2 до 280,7 млн руб. Однако денежный поток сократился вполовину — с 12,9 до 6,1 млн руб.

Сеть из десятка АЗС под брендом «Газпромнефть» в Воронеже, вероятно, работает на условиях франшизы, принадлежащей группе предпринимателей, близких «Воронежской топливной компании» — крупнейшей независимой сети АЗС в регионе.

По данным Kartoteka.ru, директором и владельцем 14,22% долей «Химстроймонтажа» выступает Сергей (Викторович) Паринов. Крупнейшим совладельцем с 68,05% является Павел (Викторович) Паринов. Остальные доли распределены между Евгением Ильинским (6,63%), Виктором Добычиным (5,63%) и Юрием Землянским (5,47%). Само юрлицо зарегистрировано в Воронеже в 2002 году, основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 3297884 Павел Паринов ранее являлся основным владельцем «Воронежской топливной компании».

С середины мая в Воронежской области вслед за ростом котировок на бензин на бирже наблюдается увеличение цен на основные виды топлива на АЗС.

Сергей Калашников

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