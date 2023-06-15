Бывшего ректора попросили раскошелиться

Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего ректора Морского государственного университета (МГУ) имени адмирала Невельского Сергея Огая и его сына Алексея Огая, занимавшего должность начальника учебно-методического управления этого же вуза, виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Приморского края. По версии обвинения, фигуранты обеспечили двум коммерческим фирмам, принадлежащим их знакомым, заключение по максимальной стоимости контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Огай

Фото: primorsky.ru Сергей Огай

Фото: primorsky.ru

По информации «Ъ», гособвинение запрашивало в качестве наказания реальное лишение свободы: Сергею Огаю — три с половиной года, его сыну — на полгода меньше. В реальности экс-ректор получил три года условно с испытательным сроком четыре года, Алексей Огай — два с половиной года условно с испытательным сроком три с половиной года.

Гражданский иск, заявленный Морским госуниверситетом на 340 811 800 руб., Фрунзенский райсуд удовлетворил взыскать солидарно.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. «Решение об обжаловании будет принято после изучения приговора»,— сообщил «Ъ» представитель надзорного ведомства. Связаться со стороной защиты не удалось.

«По версии следствия, в 2017–2018 годах во Владивостоке ректор вместе со своим сыном создали условия для недобросовестной конкуренции. Они обеспечили двум коммерческим фирмам, принадлежащим их знакомым, заключение по максимальной стоимости контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров»,— сообщала ранее пресс-служба Генпрокуратуры.

Для этого до аукционных процедур руководители МГУ «проводили переговоры с выбранными поставщиками, корректировали аукционную документацию, в том числе проекты государственных контрактов и технических заданий».

На основе подложных документов отец и сын сформировали начальные (максимальные) цены контрактов, внесли в аукционную документацию ограниченные сроки поставки и условия об отсутствии авансирования, которыми обеспечивали победу в аукционах ранее определенных организаций.

«В результате совершенных противоправных действий были нарушены права и законные интересы иных коммерческих организаций, а также допущено неэффективное осуществление закупок и расходование бюджетных средств на сумму 340 млн руб. на приобретение поставленных тренажеров, чем причинен ущерб бюджету РФ»,— говорится в обвинительном заключении, утвержденном заместителем генпрокурора.

Ранее СКР сообщил, что «для обеспечения исполнения последующего приговора» на имущество отца и сына на сумму 3 млн руб. наложен арест.

Бывший ректор МГУ и его сын не комментировали прессе обвинения в свой адрес.

Морской госуниверситет имени Невельского готовит специалистов всех профилей, необходимых морской транспортной системе, по естественно-научному, гуманитарному, техническому и морскому конвенционному направлениям. Сергей Огай возглавлял МГУ с 2008 года десять лет.

Алексей Чернышев, Владивосток