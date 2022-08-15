Неглиноземье

Из-за нехватки глинозема, вызванной приостановкой работы Николаевского глиноземного завода на Украине и запретом Австралии на экспорт сырья в Россию, «Русал» перешел к закупкам его на рынке, что привело к росту затрат в два раза. Это сказалось на себестоимости производства компании, выросшей за год на 33%. Однако «Русал», в отличие от многих других российских компаний, может продавать металл без дисконта и по достаточно высоким ценам: средняя стоимость алюминия увеличилась на 47%. По мнению аналитиков, проблему дефицита сырья для компании способен решить Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Расходы «Русала» на приобретение глинозема в первом полугодии увеличились год к году почти в два раза, до $675 млн, следует из отчетности компании по МСФО. Увеличение закупок сырья для производства алюминия стало следствием потери доступа к привычным источникам глинозема. Обычно «Русал» обеспечивает свои нужды в глиноземе самостоятельно за счет девяти заводов. Однако если почти весь алюминий компания выпускает в России, то 63% всего глинозема производится в ее иностранных активах, в том числе на Украине.

В своем отчете «Русал» признает, что введенный в марте после начала военных действий на Украине запрет Австралии на экспорт глинозема и бокситов в РФ, а также приостановка по той же причине Николаевского глиноземного завода (НГЗ, входит в «Русал») могут оказать существенное влияние на доступность и стоимость закупочных цен глинозема и бокситов. «Русал», говорится в отчетности, «не может завершить производство глинозема на НГЗ, перепродать или переместить остатки запасов на безопасную территорию».

Компания остановила НГЗ в марте из-за «неизбежных логистических и транспортных проблем на Черном море и прилегающих территориях». Также прекратились отгрузки глинозема из порта Николаева. Сам город находится под контролем украинской армии. В июле Украина арестовала активы российских предприятий, в том числе «Русала».

На украинские и австралийские поставки глинозема приходилось около 30% потребностей «Русала». По данным отчетности, производство глинозема компанией упало на 19,6%, до 3,3 млн тонн, бокситов — на 12%, до 6,7 млн тонн. Себестоимость производства алюминия в первом полугодии поднялась на 33%, до $2028 за тонну.

Однако рост себестоимости перекрывается ростом цен на алюминий. Средняя цена продажи алюминия повысилась на 47% и составила $3365 за тонну, чему способствовал как рост средней цены на Лондонской бирже металлов, так и увеличение средней реализованной премии.

Дефицит сырья компенсируется за счет покупок глинозема в Китае. С 320 тонн в феврале, следует из данных китайской таможни, поставки из Китая выросли до 183 тыс. тонн в июне. Крупные поставки сырья в Россию из Китая наблюдались в 2018 году, когда «Русал» попал под санкции США, что блокировало импорт сырья с иностранных активов компании. Как писал Platts в июле, крупнейшим поставщиком в Россию Китай смог стать довольно быстро за счет расширения перерабатывающих мощностей и близости к российских дальневосточным портам. Источники издания уверены, что Китай сможет продолжить поставки в Россию, но существуют и риски. Китайские заводы могут сократить объемы производства из-за роста производственных затрат на бокситы и уголь.

Несмотря на рост закупок глинозема «Русалом», цена на сырье с февраля упала с $428 за тонну до $330 в августе (данные Platts). Цены на глинозем падают из-за запрета Австралией на поставки в Россию, в результате которого образовался профицит предложения за пределами России.

Оценочный объем сырья, необходимого «Русалу» для восполнения потерь, возникших вследствие остановки производства на НГЗ и запрета на импорт глинозема из Австралии, составляет около 3–4 млн тонн в год, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. По итогам прошлого года совокупное мировое производство глинозема составило 141,5 млн тонн, а крупнейшим его производителем является Китай с долей около 55%.

Учитывая это, наиболее вероятным способом восполнения дефицита сырья является увеличение его закупок в Китае, при этом объем производства глинозема в Китае в 2021 году составлял 77,4 млн тонн, а импорт — 3,4 млн тонн, полагает аналитик. В свою очередь, по его мнению, Китай будет способен заместить выпадающие экспортные поставки за счет закупок из Австралии, у которой годовой объем производства глинозема составляет 21 млн тонн, и увеличения собственного производства.

Евгений Зайнуллин