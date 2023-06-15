Глава ЦБ заявила о риске реставрации плановой экономики

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стремление управлять структурной перестройкой российской экономики может привести к подавлению частной инициативы и, в крайнем случае, реставрации плановой экономики. По ее словам, бизнес должен сам решать, в какие проекты инвестировать.

«Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, уже не говорю о риске, в крайнем случае, реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас рыночная экономика. Но на самом деле государству достаточно себе сконцентрировать право принимать решения, какие производства и какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы»,— сказала глава регулятора на сессии в рамках ПМЭФ.

Госпожа Набиуллина отметила, что в связи со структурной перестройкой экономики происходит изменение соотношения отраслей, что, в свою очередь, привело к увеличению внутреннего спроса. «Я думаю, все понимают, что мы сейчас через это проходим. Это влечет за собой перераспределение рабочей силы, инвестиций и так далее. Структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались»,— добавила она.

Глава Банка России не согласилась с министром экономического развития Максимом Решетниковым, который утверждал, что избежать негативного сценария удалось за счет денежных вливаний. По мнению госпожи Набиуллиной, главным фактором успешной реализации структурной перестройки стала адаптация «множества тысяч» предприятий, которые оказались «очень гибкими, проворными».

Рассуждая о будущем российской экономики, Эльвира Набиуллина указала на необходимость двигаться в сторону приватизации. «Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам»,— сказала она.

В обзоре денежно-кредитной политики Банка России указывалось, что структурная перестройка экономики, а также западные санкции вносят «существенные коррективы в оценку возможности снижения цели по инфляции». В базовом сценарии регулятора в текущем году инфляция составит 4,5–6,5%, в 2024-м — 4%. В Банке России также уверены, что темпы роста при перестройке экономики значимо ниже, чем они были бы в обычных условиях.

Подробнее о сценарии двухлетнего восстановления экономики до стабильного — в материале «Ъ» «Упал, очнулся — рост».