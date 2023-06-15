Суд смягчил наказание фигуранту дела об обрушении казармы в Омске, в результате которого погибли 24 десантника

Одному из фигурантов дела об обрушении казармы учебного центра ВДВ, в результате которого погибли 24 десантника, 2-й восточный окружной военный суд снизил срок заключения на один год. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в суде, речь идет о бывшем начальнике производственно-технического отдела Новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григории Годнюке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

Его действия были переквалифицированы – с ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц) на пособничество в мошенничестве. Срок наказания для него составил пять лет лишения свободы в колонии общего режима, также ему назначен штраф 100 тыс. руб. Ранее суд назначил ему наказание в виде 6 лет колонии и штраф в 200 тыс. руб.

Приговор по делу, фигурантами которого стали 10 человек, был внесен в августе прошлого года. По обвинению в нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем человеческие жертвы, превышении и злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и взятке трое экс-работников Спецстроя РФ и его подразделений — Алексей Дубинин, Игорь Титарев и Григорий Годнюк – получили от 6 до 8 лет лишения свободы.

Обрушение казармы произошло в июле 2015 года, через полчаса после команды «отбой». По рухнувшими конструкциями погибли 24 десантника, еще 10 военнослужащих стали инвалидами.. В материалах уголовного дела указывалось, что казарма возводилась в 1970-х годах и уже тогда при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным. Однако капитальный ремонт, говорится в деле, был начат и проведен без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания.

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Оксана Павлова, Константин Воронов