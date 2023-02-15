Готовность станции «Спортивная» составляет 97%

Общестроительная готовность станции метро «Спортивная» оценивается в 97%, сообщил сегодня на сессии горсовета мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Стоимость строительства объекта, по его словам, составила более 3 млрд руб. Сейчас на станции завершаются строительно-монтажные работы, отметил Анатолий Локоть.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце декабря 2022 года мэрия Новосибирска сообщила о том, что власти получили разрешение на строительство станции «Спортивная» сроком до марта 2023 года. Ранее срок разрешения заканчивался в декабре 2022-го.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В июле 2022 года мэр сообщал, что полностью станция будет готова к сентябрю того же года. Позднее сроки были сдвинуты на октябрь, в ноябре мэр говорил, что до конца года станцию планируется ввести.

В январе 2023 года прокуратура Новосибирска в отношении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии возбудила уголовное дело в связи с нарушениями сроков завершения строительства станции метро «Спортивная».

Фамилию чиновника в ведомстве не назвали. Согласно сайту мэрии, департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса руководит Константин Васильев. Кроме того, прокурор Новосибирска внес представление мэру Анатолию Локтю, указав на ненадлежащий контроль за работой подчиненных.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова