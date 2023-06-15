В пруду в Петергофе утонули две школьницы

В Круглом пруду в Петергофе утонули две девочки. Их тела достали из водоема вечером, 14 июня. Об этом сообщило местное издание 78.ru.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев пишет, что девочки купались в пруду без надзора взрослых. Тело одной из девочек извлекли из пруда до приезда полиции. Очевидцы пытались реанимировать ее. Позже из воды достали тело еще одного ребенка.

Как пишет 78.ru, погибшие были гражданками Таджикистана. У их родителей проходят обыски. По информации издания, в квартирах ищут запрещенные вещества.

По информации «Комсомольской правды», погибшие были из Узбекистана. Одной девочке 12 лет, другой — 14. Издание пишет, что они были подругами.

Олеся Павленко