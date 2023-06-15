3,1 процента составил рост реального эффективного курса рубля в мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем — это предварительная оценка Банка России. В январе—мае показатель, который рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров РФ в соответствии с долями этих государств в ее внешнеторговом обороте и учитывает различия темпов роста потребительских цен в них, снизился на 18%. Реальный эффективный курс рубля к доллару в мае укрепился на 2,3% по сравнению с апрелем, а с начала года ослабел на 17,5%, к евро показатель в мае увеличился на 2,9% в сравнении с апрелем, тогда как с начала года снизился на 19,5%.