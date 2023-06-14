Абитуриентам показали поступательное движение

Нижегородские вузы в 2023 году на 2,5% увеличили количество бюджетных мест при поступлении на очное обучение. При этом вариативность с выбором специальностей стала меньше. Абитуриент по-прежнему может подать документы в пять вузов, но уже не на 10 направлений обучения в каждом, а на пять. При этом он должен будет расставить их в приоритетном порядке в зависимости от своего желания учиться по той или иной специальности. Предполагается, что такой подход сделает выбор будущей профессии более осознанным, но как на деле сработают новые правила приема, никто предсказать не берется. Также в 2023 году сохранится специальная квота для поступления на бюджетные места участников-героев СВО и их детей. В прошлом году она большим спросом не пользовалась, но спецоперация продолжается, и в вузах считают, что в 2023 году льготников будет больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вузы немного изменили подход к приему абитуриентов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Вузы немного изменили подход к приему абитуриентов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области в приемную кампанию 2023 года на 2,5% будет увеличено общее количество бюджетных мест для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения в бакалавриат и магистратуру. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела по взаимодействию с вузами областного минобразования Ирина Зверева. В 2022 году в вузах области для бюджетников было зарезервировано 8352 места, примерно на 1% меньше, чем годом ранее. Однако региональные власти обещали в следующем учебном году увеличить общее количество мест, и незначительное увеличение произошло. По словам Ирины Зверевой, одновременно с этим скорректированы правила приема для абитуриентов. В 2022 году каждый из них мог одновременно подать заявления о поступлении в пять вузов, на десять направлений обучения в каждом.

«В этом году возможность подать документы в пять вузов сохранилась, но количество возможных направлений сокращено до пяти. Это максимум, но вузы по своему усмотрению могут еще сократить это количество», — отметила представитель министерства.

Также абитуриентам предстоит расставить выбранные направления в приоритетном порядке, начиная от наиболее желаемого. Такое ранжирование должно помочь поступающим оценивать свои шансы на поступление на ту или иную специальность и в случае необходимости менять приоритеты. «Мы впервые сталкиваемся с этим механизмом и пока не знаем, как он будет работать. В прошлом году мы все столкнулись с огромным количеством жалоб на сервис "Поступи онлайн" и нервотрепкой. Как будет работать новая система приема, поймем только во время кампании», — отметила Ирина Зверева.

Ректор НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Жанна Никонова предположила, что новая система приема повысит уровень ответственности и осознанности каждого абитуриента за выбор будущего направления обучения. Вузы ждут более подготовленных учащихся. Ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Дмитрий Щеголев согласен, что новые правила повысят профессиональную мотивацию будущих студентов: «Сразу на старте человек должен будет самостоятельно построить различные варианты развития событий, связанных с обучением, как благоприятные для него, так и не очень. Это положительные изменения».

Проректор по стратегическому развитию ННГУ Никита Авралев отметил, что от нововведений выиграют вузы с «хорошими брендами». «Проиграют вузы, не отличающиеся качеством образования. Они будут вынуждены объявлять дополнительный набор студентов, так как в основную приемную кампанию план по приему выполнить не смогут. Аналогичная ситуация может сложиться с вузами физико-математического и инженерного направления, где очень большое количество бюджетных мест», — предположил он.

Напомним, что в 2022 году по завершении приема в нижегородских вузах остались незанятые бюджетные места на направлениях, где нужно было сдавать математику, информатику и физику.

Отдельно администраторы вузов обсудили «особую квоту» для участников военной спецоперации на Украине и их детей.

Второй год для них резервируется 10% бюджетных мест при поступлении на бакалавриат или специалитет. В 2022 году эта льгота не была сильно востребована, ей воспользовались единицы. Ирина Зверева уточнила, что по закону об образовании участники СВО могут воспользоваться квотой, только если они удостоены звания Героя России или награждены тремя Орденами мужества. Дети участников СВО также разделены на несколько категорий. Среди них дети кадровых военных, дети добровольцев, мобилизованных и контрактников.

Учитывая, что спецоперация продолжается, а количество ее участников растет, в нижегородских вузах ждут, что в 2023 году желающих воспользоваться этой квотой будет больше.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Мининского университета Галины Мельниковой, уже сейчас количество звонков от абитуриентов и их родителей, желающих воспользоваться квотой для участников СВО, заметно увеличилось. «Всем, кто изъявил желание, мы сейчас рассылаем специальный шаблон, который поможет им понять алгоритм, подготовиться и собрать необходимые документы», — заключила она. Также вузы отменили прошлогоднюю квоту в 1% бюджетных мест для абитуриентов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Теперь как граждане России они поступают на общих основаниях.

Андрей Репин