Генподрядчик Чусовского моста приступил к работам по реконструкции старого перехода

Генеральный подрядчик реконструкции моста через Чусовую — АО «Стройтрансгаз» (СТГ) начал работы по реконструкции старого мостового перехода: еще в начале июня с объекта было снято асфальтовое покрытие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

По данным «Ъ-Прикамье», 9 июня СТГ подписал договор на выполнение работ с одной из своих дочерних подрядных организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ). В данный момент новый подрядчик начал перебазировать свою технику к объекту реконструкции. По информации «Ъ-Прикамье», к 15 июня его рабочие должны приступить к выполнению работ. Всего на первом этапе будет работать свыше 140 человек, их число будет увеличиваться.

Напомним, СТГ должен был начать реконструкцию старого моста через Чусовую сразу после открытия второй очереди. Однако начало работ задержалось более чем на полгода. Причиной отставания от графика стали внутренние споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС». В краевом минтрансе заявляли, что реконструкция объекта завершится в срок — до конца марта 2024 года.