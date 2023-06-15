«Беларусы» заглядывают в сад

Минский тракторный завод (МТЗ) запустит в Краснодарском крае производство сельхозмашин для обработки садов и виноградников. Новая линия разместится на действующей площадке МТЗ в станице Староминской, где собирают тракторы «Беларус» общего сельхозназначения. Объем инвестиций в проект на данном этапе не раскрывают. Кубанские садоводы и виноградари, оценивая перспективы нового производства, говорят, что готовы переходить на белорусскую сельхозтехнику при адекватной ценовой политике.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка к созданию нового производства уже началась

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Подготовка к созданию нового производства уже началась

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Производство виноградных тракторов будет открыто в станице Староминской Краснодарского края на площадке Минского тракторного завода, сообщает пресс-служба региональной администрации. О проекте стало известно во время встречи премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках визита официальной делегации Республики в Сочи.

«Виноградный трактор будем собирать на площадке Краснодарского края для всей России. Это будет полностью эксклюзивное производство»,— отметил Роман Головченко.

Второй год на производственной площадке МТЗ на Кубани собирают тракторы «Беларус» общего сельскохозяйственного назначения. По данным краевых властей, в 2022 году в регионе было собрано 275 тракторов «Беларус», в этом году производство планируют нарастить до 1 тыс. сельхозмашин.

Как рассказал «Ъ» заместитель генерального директора по ЮФО — директор филиала ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» (Краснодар) Андрей Клюкин, в настоящий момент ведется подготовка нового производства.

«На предприятии установлен универсальный конвейер, на котором сегодня собирают две модели тракторов "Беларус" мощностью 80 и 130 л. с. Появится еще одна модификация — садовая, мощностью 95 л. с. Сегодня такая модель выпускается непосредственно на заводе в Республике Беларусь»,— рассказал господин Клюкин.

Сборка еще одной модели потребует дополнительных инвестиций в производство. Однако конкретную сумму вложений на предприятии не уточнили.

По мнению виноградарей и садоводов, данная сельхозтехника в регионе будет востребована.

Как рассказал генеральный директор кубанского садоводческого предприятия ООО «Алма Продакшн» Дмитрий Бобков, в среднем на предприятии меняют по два-три трактора в год. Расходы составляют 10–15 млн руб. Поддержание остального парка, замена запчастей обходится еще около 5–7 млн в год. Импортные и отечественные сельхозмашины представлены в пропорции 50 на 50. На предприятии планируют переходить полностью на отечественную либо белорусскую сельхозтехнику при адекватной ценовой политике.

«Техника для обработки садов для нас крайне важна. Если будет приемлемая ценовая политика и белорусские тракторы не окажутся дороже той импортной техники, которая поставляется сейчас, то она определенно станет востребованной»,— убежден господин Бобков.

По словам эксперта, цены и нынешние сроки поставки запчастей на импортную сельхозтехнику не внушают оптимизма.

«У нас половина парка импортных тракторов до сих пор не готова к уборке, просто потому что мы уже более полугода ждем на нее запчасти»,— сказал Дмитрий Бобков.

Как отмечает генеральный директор «Алма Продакшн», сложностей с наличием запчастей к технике белорусского производства нет, сроки поставки вполне приемлемые. Однако по отдельным позициям есть существенный рост стоимости, который, по его мнению, экономически ничем не обоснован. Если производство техники для садов будет запущено на территории Кубани, то для местных садоводческих предприятий это будет оптимальным вариантом.

«Надеюсь, что производство сфокусируется на моделях, которых не хватает непосредственно садоводам. Тогда при адекватной ценовой политике можно будет полностью снять вопрос с техникой из дальнего зарубежья»,— заключил эксперт.

Как рассказал главный инженер винодельни «Шато де Талю» Денис Белявцев, согласно технологической карте со схемой посадки 1,8мх1м, площадь обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания винограда, на предприятии составляет 184 га. Главный инженер перечислил технику и оборудование, необходимые для бесперебойного процесса выращивания и переработки. Это узкорядные и гусеничные тракторы, опрыскиватели, культиваторы и другое оборудование. Импортные образцы господин Белявцев оценивает в десятки тысяч евро.

«Проработанные нами позиции по приобретению техники, комплектующих и запасных частей импортного и отечественного производства результатов не дали. Наоборот, мы были предупреждены поставщиками, что в ближайшее время улучшений не будет. В связи с этим необходимо постановить вопрос на уровне министерства сельского хозяйства Краснодарского края и РФ о возможности импортозамещения сельскохозяйственной техники для узкорядных виноградников и садов. Данная техника применяется не только в "Шато де Талю", но и в других сельскохозяйственных предприятиях. На наш взгляд, такая техника всегда будет востребована»,— убежден Денис Белявцев.

Андрей Пугачев, Краснодар