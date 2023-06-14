Бывшему вице-губернатору Кубани посчитали долги

В Краснодаре проходит процесс банкротства Михаила Куркова, который ранее занимал должность замглавы администрации Кубани, а затем — первого вице-губернатора Смоленской области. В 2018 году господин Курков, работавший в Крыму, был осужден за коррупцию. Сейчас экс-чиновник участвует в проекте по восстановлению инфраструктуры в Херсонской области. В ходе банкротства в реестре установлены требования кредиторов на 244 млн руб., основная часть задолженности возникла во время руководства господином Курковым Крымской продовольственной компанией.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Курков в конце 90-х годов был заметной фигурой в кубанской политике

Фото: 1-smol.ru Михаил Курков в конце 90-х годов был заметной фигурой в кубанской политике

Фото: 1-smol.ru

Как стало известно «Ъ-Юг», Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) продлил до 18 сентября текущего года процедуру реструктуризации долгов Михаила Куркова, материалы дела о банкротстве опубликованы в картотеке суда.

Михаил Курков в прежнее время был заметной фигурой в кубанской политике, он начинал карьеру в советских и партийных органах Краснодара; с 1997 по 2001 год занимал должность заместителя главы администрации Краснодарского края, затем возглавлял южное представительство ГУП «Рособоронэкспорт». С 2011 года по 2012 год господин Курков был первым заместителем губернатора Смоленской области, в 2014 году перешел на работу в Республику Крым, где был директором ООО «Крымская продовольственная компания». В настоящее время Михаил Курков работает первым заместителем председателя Ассоциации строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры. Ассоциация — учредитель краснодарской компании «Приазовье Инвест», которая оказывает услуги генподрядчика при выполнении работ на территории Херсонской области. Михаил Курков занимает должность первого заместителя председателя совета директоров ООО «Приазовье Инвест».

Как следует из материалов АСКК, в ходе банкротства Михаила Куркова в реестре установлены требования кредиторов на 244 млн руб.

Основная часть этой суммы — задолженность перед ООО «Стройформат» в объеме 225 млн руб.— возникла в связи с договором поручительства, который Михаил Курков заключил в 2015 году по кредиту, полученному Крымской продовольственной компанией в ПАО «Аделантбанк».

В 2018 году Крымская продовольственная компания была признана несостоятельной с признаками преднамеренного банкротства. Аделантбанк передал «Стройформату» право требования с поручителя Михаила Куркова.

О своих финансовых претензиях к Михаилу Куркову также заявили Геннадий Демченко (92 млн руб.), Крымская продовольственная компания и «Лобаново-Агро» (сумма требований этих кредиторов пока не указана).

Рассмотрение обоснованности требований Геннадия Демченко отложено до получения из органов МВД по Республике Крым материалов уголовного дела, в котором господин Демченко признан потерпевшим. Речь в деле идет о предоставлении займа господину Куркову.

Деятельность Михаила Куркова в Крыму была отмечена скандальным эпизодом: в 2018 году Киевский районный суд Симферополя приговорил его к условному сроку за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Вторым осужденным по делу был Олег Казурин, экс-заместитель председателя совета министров Крыма, который получил особо крупную взятку от застройщика за заключение контрактов на строительство жилья в Керчи. Олег Казурин был приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы.

Получить комментарий Михаила Куркова по поводу его банкротства не удалось. В Ассоциации строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры «Ъ-Юг» пояснили, что господин Курков находится в командировке и ответить не может.

Зоя Галеева, управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами, отметила, что введенная в отношении Михаила Куркова реструктуризации долгов — первая процедура, применяемая в деле о банкротстве физических лиц.

«Целью процедуры является анализ финансового состояния должника, определение его активов и обязательств, рассмотрение требований кредиторов. В ходе реструктуризации вводится мораторий на погашение требований кредиторов, с имущества должника снимаются ранее наложенные аресты, приостанавливаются исполнительные производства. При этом должник может совершать сделки только с согласия управляющего. На этой стадии банкротства должник или кредиторы могут разработать план реструктуризации долгов, предусматривающий погашение требований кредиторов, одобрить его на собрании кредиторов и представить для утверждения суду. Если план реструктуризации в определенные сроки не представлен или не утвержден, в отношении должника вводится процедура реализации имущества»,— пояснила Зоя Галеева.

Суд ввел процедуру реструктуризации долгов Михаила Куркова еще в январе 2022 года, но план до сих пор не утвержден, так как это можно сделать только после рассмотрения всех требований всех кредиторов.

Анна Перова, Краснодар