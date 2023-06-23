Что смотреть на фестивале «Докер»

23 июня на площадках Москвы стартует Международный кинофестиваль документального кино «Докер», показывающий авторское документальное кино со всего мира. Рассказываем о самых интересных премьерах фестиваля.

Международный конкурс

«Последний теплоход»

Илья Желтяков, 2023

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Документальное роуд-муви по маршруту теплохода «Клавдия Еланская». «По неподтвержденным данным, теплоход "Клавдия Еланская" подлежит утилизации в ближайшие два года. Нового теплохода на замену нет. Жители нескольких отдаленных поселков побережья Кольского полуострова останутся без постоянной связи с большой землей, а сами населенные пункты могут быть закрыты и расселены»,— гласит финальный титр фильма. Эти самые малые населенные пункты, в которые и заходит рассказчик с камерой, выглядят как идеальные локации для постапокалиптических фильмов. Но «Последний теплоход» — это кино о жизни, остающейся в вымирающем пространстве, прорывающейся в нем вопреки. Суровой витальности этим краям и их героям не занимать. Чего только стоят подростки из Островного: пишут и читают рэп, мечтают о великом, охотно идут на контакт с камерой и так и просятся в фильм какой-нибудь Андреа Арнольд.

«После моста»

Давиде Риццо, Марция Тоскано, 2023

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3 июня 2017 года фургон, ехавший по Лондонскому мосту, протаранил пешеходов, после чего из него выскочили трое людей с ножами, устроившие резню «во славу Аллаха». Нападавшие убили восьмерых человек и ранили еще 48 до того, как их самих ликвидировала полиция. Валерия Коллина — главная героиня этой картины, мать одного из организаторов теракта. Итальянка, выросшая в католической семье, принявшая ислам и прожившая существенную часть жизни в Марокко. К моменту, когда лицо ее сына появилось в новостных сводках по всему миру, она давно потеряла с ним всякий контакт. Чуткий фильм Давиде Риццо и Марции Тоскано не дает прямых ответов на вроде бы простые вопросы, предлагая пристально вглядеться в лицо трагедии другого человека.

«Сцена за сценой»

Артур Соколов, 2023

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Евгений и Наталья колесят по сибирским деревням и поселкам со своей цирковой труппой — двумя обезьянками и тремя пуделями. Весь их творческий коллектив и необходимое оборудование умещаются в одну «буханку», давно ставшую для них вторым домом. И так за годом год, за зимой зима, а ни репертуар, ни методы продвижения (плакат на доске объявлений и поездка с громкоговорителем) не меняются. Но в размеренную жизнь маленького шапито приходит смерть, и тогда этот неторопливый и строящийся на повторах фильм начинает излучать поистине буддийское спокойствие перед лицом всякой неизбежности.

«Ландшафт»

Даниэль Кёттер, 2023

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«В таком месте трудно вести войну... На войне ландшафт имеет большое значение»,— говорит один из многочисленных безымянных героев этого фильма. Восток Армении, приграничные с Азербайджаном области. Местные жители рассказывают о своем быте, а камера берет их сверхобщими планами, панорамируя горы, озеро Севан и прочие природные объекты. Занимающийся различными перформативными практиками (от театра до музейных инсталляций) режиссер Даниэль Кёттер дает голос земле, главный и единственный субъект его рассказа — ландшафт, который может рассказать о войне не меньше, чем человек.

Док-терапия

«Мы им доверяем»

Светлана Макеева, 2022

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«90 процентов педофилов — из круга семьи» — с такой мрачной статистики начинается фильм Светланы Макеевой. Несколько героинь рассказывают о случаях сексуализированного насилия, с которым они столкнулись в детские годы. Любимый дедушка, клевый дядя («слушал Дельфина и "Продиджи"»), отчим-алкоголик, родной отец. Каждая из героинь говорила о случившемся своим родным и близким, но сталкивалась с непониманием и недоверием. Истории — одна страшнее другой, слушать их непросто, и тяжесть эмоциональных ударов как-то пытается смягчить видеоряд. Но художественные достоинства фильма здесь явно отходят на второй план, уступая самим историям.

Док-станция

«Женщина-охотница»

Надежда Захарова, 2023

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Ее зовут Надежда, она занимается охотой. Вот вроде бы и все, что зритель узнает о героине. Камера Надежды Захаровой, ученицы Артура Аристакисяна, наблюдает, как она здоровается с каждым деревом, понижает голос вблизи могил и считывает знаки в каждом природном изменении. От магического мышления легко можно отмахнуться, но куда интереснее — прислушаться. «Упадет сосна — начнется война»,— впроброс говорит охотница.

Doker Shorts

«Фиолетовая страна»

Михаил Горобчук, 2023

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Мало кто в российском документальном кино так последовательно зачарован темой детства. «Катя и Стефания. Портрет в интерьере», «Тени твоего детства», «Трудно быть другом» и «Фиолетовая страна» создают причудливую тетралогию о детских переживаниях и ощущениях режиссера, переданных через наблюдения за его дочкой Стефанией. Простой, но зачаровывающий фильм о внутренней эмиграции в вымышленную страну, на флаге которой нарисована вишенка.

«Ветреная женщина»

Изабель Пюто, 2023

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«Говорили, что холодный ветер всегда дует в том месте, где нашли тело» — заложенный в названии поэтический троп расшифровывается в первые минуты фильма, но к счастью, это не единственная его загадка. «Ветреная женщина» — детектив. Режиссерка пытается разобраться в истории своей семьи и загадочной гибели своей двоюродной бабушки, на которую она поразительно похожа. Как и полагается действительно хорошему детективу, в процессе расследования героиня приходит не только к разгадке, но что-то важное понимает и про саму себя.

«Ева»

Ольга Смирнова, 2022

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Рыжеволосая девушка гуляет по Праге, цитирует Бродского по памяти и вспоминает, как когда-то она была учительницей литературы в маленьком городке Тульской области. Сейчас она порнозвезда, выступающая под псевдонимом Ева Бергер. «Ева» невольно рифмуется с одним из главных документальных хитов этого года, фильмом Евгения Милых «Артем и Ева» о другой порнозвезде — Еве Эльфи. Кажется, в условиях запрета на реальность российские документалисты отчаянно ищут возможность говорить о действительно важном на пока еще разрешенных территориях.

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