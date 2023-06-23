Что смотреть на фестивале «Докер»

23 июня на площадках Москвы стартует Международный кинофестиваль документального кино «Докер», показывающий авторское документальное кино со всего мира. Рассказываем о самых интересных премьерах фестиваля.
Международный конкурс
«Последний теплоход»
Илья Желтяков, 2023
Документальное роуд-муви по маршруту теплохода «Клавдия Еланская». «По неподтвержденным данным, теплоход "Клавдия Еланская" подлежит утилизации в ближайшие два года. Нового теплохода на замену нет. Жители нескольких отдаленных поселков побережья Кольского полуострова останутся без постоянной связи с большой землей, а сами населенные пункты могут быть закрыты и расселены»,— гласит финальный титр фильма. Эти самые малые населенные пункты, в которые и заходит рассказчик с камерой, выглядят как идеальные локации для постапокалиптических фильмов. Но «Последний теплоход» — это кино о жизни, остающейся в вымирающем пространстве, прорывающейся в нем вопреки. Суровой витальности этим краям и их героям не занимать. Чего только стоят подростки из Островного: пишут и читают рэп, мечтают о великом, охотно идут на контакт с камерой и так и просятся в фильм какой-нибудь Андреа Арнольд.
«После моста»
Давиде Риццо, Марция Тоскано, 2023
3 июня 2017 года фургон, ехавший по Лондонскому мосту, протаранил пешеходов, после чего из него выскочили трое людей с ножами, устроившие резню «во славу Аллаха». Нападавшие убили восьмерых человек и ранили еще 48 до того, как их самих ликвидировала полиция. Валерия Коллина — главная героиня этой картины, мать одного из организаторов теракта. Итальянка, выросшая в католической семье, принявшая ислам и прожившая существенную часть жизни в Марокко. К моменту, когда лицо ее сына появилось в новостных сводках по всему миру, она давно потеряла с ним всякий контакт. Чуткий фильм Давиде Риццо и Марции Тоскано не дает прямых ответов на вроде бы простые вопросы, предлагая пристально вглядеться в лицо трагедии другого человека.
«Сцена за сценой»
Артур Соколов, 2023
Евгений и Наталья колесят по сибирским деревням и поселкам со своей цирковой труппой — двумя обезьянками и тремя пуделями. Весь их творческий коллектив и необходимое оборудование умещаются в одну «буханку», давно ставшую для них вторым домом. И так за годом год, за зимой зима, а ни репертуар, ни методы продвижения (плакат на доске объявлений и поездка с громкоговорителем) не меняются. Но в размеренную жизнь маленького шапито приходит смерть, и тогда этот неторопливый и строящийся на повторах фильм начинает излучать поистине буддийское спокойствие перед лицом всякой неизбежности.
«Ландшафт»
Даниэль Кёттер, 2023
«В таком месте трудно вести войну... На войне ландшафт имеет большое значение»,— говорит один из многочисленных безымянных героев этого фильма. Восток Армении, приграничные с Азербайджаном области. Местные жители рассказывают о своем быте, а камера берет их сверхобщими планами, панорамируя горы, озеро Севан и прочие природные объекты. Занимающийся различными перформативными практиками (от театра до музейных инсталляций) режиссер Даниэль Кёттер дает голос земле, главный и единственный субъект его рассказа — ландшафт, который может рассказать о войне не меньше, чем человек.
Док-терапия
«Мы им доверяем»
Светлана Макеева, 2022
«90 процентов педофилов — из круга семьи» — с такой мрачной статистики начинается фильм Светланы Макеевой. Несколько героинь рассказывают о случаях сексуализированного насилия, с которым они столкнулись в детские годы. Любимый дедушка, клевый дядя («слушал Дельфина и "Продиджи"»), отчим-алкоголик, родной отец. Каждая из героинь говорила о случившемся своим родным и близким, но сталкивалась с непониманием и недоверием. Истории — одна страшнее другой, слушать их непросто, и тяжесть эмоциональных ударов как-то пытается смягчить видеоряд. Но художественные достоинства фильма здесь явно отходят на второй план, уступая самим историям.
Док-станция
«Женщина-охотница»
Надежда Захарова, 2023
Ее зовут Надежда, она занимается охотой. Вот вроде бы и все, что зритель узнает о героине. Камера Надежды Захаровой, ученицы Артура Аристакисяна, наблюдает, как она здоровается с каждым деревом, понижает голос вблизи могил и считывает знаки в каждом природном изменении. От магического мышления легко можно отмахнуться, но куда интереснее — прислушаться. «Упадет сосна — начнется война»,— впроброс говорит охотница.
Doker Shorts
«Фиолетовая страна»
Михаил Горобчук, 2023
Мало кто в российском документальном кино так последовательно зачарован темой детства. «Катя и Стефания. Портрет в интерьере», «Тени твоего детства», «Трудно быть другом» и «Фиолетовая страна» создают причудливую тетралогию о детских переживаниях и ощущениях режиссера, переданных через наблюдения за его дочкой Стефанией. Простой, но зачаровывающий фильм о внутренней эмиграции в вымышленную страну, на флаге которой нарисована вишенка.
«Ветреная женщина»
Изабель Пюто, 2023
«Говорили, что холодный ветер всегда дует в том месте, где нашли тело» — заложенный в названии поэтический троп расшифровывается в первые минуты фильма, но к счастью, это не единственная его загадка. «Ветреная женщина» — детектив. Режиссерка пытается разобраться в истории своей семьи и загадочной гибели своей двоюродной бабушки, на которую она поразительно похожа. Как и полагается действительно хорошему детективу, в процессе расследования героиня приходит не только к разгадке, но что-то важное понимает и про саму себя.
«Ева»
Ольга Смирнова, 2022
Рыжеволосая девушка гуляет по Праге, цитирует Бродского по памяти и вспоминает, как когда-то она была учительницей литературы в маленьком городке Тульской области. Сейчас она порнозвезда, выступающая под псевдонимом Ева Бергер. «Ева» невольно рифмуется с одним из главных документальных хитов этого года, фильмом Евгения Милых «Артем и Ева» о другой порнозвезде — Еве Эльфи. Кажется, в условиях запрета на реальность российские документалисты отчаянно ищут возможность говорить о действительно важном на пока еще разрешенных территориях.
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