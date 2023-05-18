ЕС старается не уранить достоинства

Страны Евросоюза в 2022 году начали снижать покупку урановой продукции из России, утверждают в Euratom. Но общий объем поставок из РФ сократился незначительно, а европейские страны с АЭС российского дизайна даже увеличили приобретение российского топлива. Сложнее всего западным странам заместить поставки услуг по конверсии и обогащению урана. Прежде чем принимать инвестиционные решения о расширении мощностей, западные компании просят регуляторов определить свою позицию относительно закупок урана у России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

ЕС в 2022 году начал снижать закупки урана и услуг по его переработке в России, но РФ по-прежнему остается в числе лидеров по экспорту услуг ядерного топливного цикла. Об этом на международном форуме World Nuclear Fuel Cycle рассказала директор Euratom Supply Agency (регулятор атомной отрасли в ЕС) Агнешка Казмерчак, пишет издание World Nuclear News.

Основные потребители урана в мире — 409 атомных энергоблоков общей мощностью 367,5 ГВт. Общая мощность АЭС в ЕС составляет 97 ГВт (22% от общей выработки), а в США — 95,6 ГВт (18% от общей выработки).

Львиная доля (около 90%) поставок природного урана в ЕС в прошлом году пришлась на Казахстан, Нигер, Канаду и Россию. Доля РФ сократилась, но точных данных в статье не приводится. В 2021 году Россия экспортировала в ЕС более 2,35 тыс. тонн урана, а ее доля в общих поставках составляла 19,7%. Покупку урана из РФ нарастили только страны ЕС с атомными энергоблоками российского дизайна, поскольку у них долгосрочные контракты с «Росатомом» на поставку топлива. Российские реакторы ВВЭР находятся в Словакии (2 ГВт), Чехии (4 ГВт), Венгрии (2 ГВт), Финляндии (1 ГВт) и Болгарии (2 ГВт).

Доля «Росатома» в объеме поставок услуг по конверсии урана в ЕС (преобразование урана в гексафторид UF6) в прошлом году сократилась на 2,6 п. п. и составила 22,4%. «Росатом» также закрыл 30% потребности ЕС в услугах по обогащению урана (увеличение доли изотопа 235U до 2–6%). В 2021 году доля госкорпорации составляла 31%. Обогащение урана — наиболее капиталоемкий и технологически сложный процесс в ядерном топливном цикле. В 2022 году на фоне опасений введения санкций на «Росатом» стоимость обогащения выросла вдвое — до $117 за единицу работы разделения (ЕРР) на спотовом рынке и $136 в долгосрочных контрактах.

Чтобы говорить об устойчивой тенденции отказа от российского топлива, следует подождать результатов 2024 года, отметила Агнешка Казмерчак. По ее словам, конверсия урана — наиболее уязвимое направление, требующее инвестиций, поскольку европейских мощностей по конверсии урана хватит на ЕС, но не хватит для всех западных стран с учетом США. Наращивание мощностей по производству UF6 может занять несколько лет и «потребует определенных политических обязательств». Наиболее остро проблема с поставками UF6 стоит в США, где нет ни одного конверсионного завода.

Представитель Euratom также сказала, что в 2022 году операторы европейских АЭС впервые за десятилетие закупили больше урановой продукции, чем загрузили в реакторы. Операторы АЭС пополняют склады, опасаясь перебоев в поставках, полагает собеседник “Ъ” в экспертном сообществе. У большинства АЭС запасы находятся на приемлемом уровне, считают в Euratom, хотя некоторые энергоблоки имеют запасы менее чем на один год.

Сейчас основной поставщик услуг по обогащению урана — европейский консорциум Urenco, управляющий заводами в Германии, Нидерландах, Великобритании и США. Представитель компании на конференции сказал, что в 2022 году портфель заказов компании увеличился сразу на 25%, что дало ей возможность подумать об инвестициях в новые мощности. Urenco может объявить окончательное решение о расширении производства к концу года. Однако для осуществления многомиллиардных инвестиций необходимы долгосрочные контракты и определенность регуляторов по вопросу дальнейших российских поставок. Санкции на «Росатом» периодически обсуждаются на уровне ЕС, но пока не приняты.

Судя по годовому отчету «Атомэнергопрома» (входит в «Росатом»), незначительное снижение доли экспорта урановой продукции в ЕС не повлияло на его позиции. В 2022 году компания по-прежнему занимала первое место в мире по обогащению урана (35%), третье — по добыче урана (14% рынка) и поставкам ядерного топлива (17%). Однако число компаний-заказчиков у АО «Техснабэкспорт» (экспортер урановой продукции) сократилось с 49 до 43. «Изменения обусловлены текущей геополитической ситуацией»,— говорится в документе. Финансовые показатели компании не приводятся. Согласно последним открытым данным, выручка АО «Техснабэкспорт» в 2020 году составляла $2,12 млрд, прибыль — $325,5 млн.

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина