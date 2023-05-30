«Ростелеком» намерен запустить производство электроники в Санкт-Петербурге

ПАО «Ростелеком» планирует наладить производство абонентского телекомоборудования на мощностях завода «Авангард» в Петербурге. Об этом со ссылкой на президента компании Михаила Осеевского 30 мая сообщают «Ведомости».

«Нами принято важное стратегическое решение о создании нового — промышленного — кластера в группе компаний «Ростелеком»,— цитирует издание господина Осеевского. Он отметил, что на петербургском производстве предполагается «собирать широкую палитру различных устройств — видеокамеры, роутеры, целый ряд другого оборудования». «Ростелеком» нацелен на максимально широкое использование отечественных компонентов, подчеркнул топ-менеджер компании.

Запуск производства запланирован на середину июня этого года. Под каким брендом будет производиться электроника, глава «Ростелекома» не уточнил.

Ранее «Ъ» писал, что структуры «Ростелекома» завершили консолидацию телеком-компании «МаксимаТелеком».

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