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Оборудование «Ростелекома» выдвигается в «Авангард»

Оператор связи запускает производство роутеров и маршрутизаторов

ПАО «Ростелеком» запустит в середине июня 2023 года производство абонентского телеком-оборудования на мощностях завода ОАО «Авангард» в Петербурге. Деятельность планируется осуществлять через совместное дочернее предприятие ООО «НПО РТТ». Эксперты отмечают, что, с одной стороны, инициатива очень своевременна, так как после ухода основных иностранных производителей необходимо иметь собственные резервы. С другой стороны, «Авангард» ранее работал по другому профилю и не имеет крупносерийного производства.

На сегодняшний день зависимость телекоммуникаций от зарубежной электронно-компонентной базы близка к 100%

На сегодняшний день зависимость телекоммуникаций от зарубежной электронно-компонентной базы близка к 100%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На сегодняшний день зависимость телекоммуникаций от зарубежной электронно-компонентной базы близка к 100%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский сообщил о решении создать новый промышленный кластер в группе компаний и запустить производство телеком-оборудования широкой линейки (видеокамеры, роутеры, коммутаторы, маршрутизаторы, оборудование для видеодомофонов и др.). Этими планами господин Осеевский поделился в интервью изданию «Ведомости», при этом не назвав объем инвестиций и бренд, под которым будет поставляться продукция. В «Ростелекоме» подчеркнули «Ъ-СПб», что до начала производства подробности не раскрываются.

Производственной площадкой выступит ОАО «Авангард». Деятельность планируется осуществлять через предприятие ООО «НПО РТТ». Его собственниками являются в 24,5% непосредственно завод, 24,5% — ООО «Кьютэк-Финанс» (оптовая торговля электротехникой), а 51% — АО «Вестелком» (100% дочка «Ростелеком»).

Согласно официальному сайту, «Авангард» предоставляет услуги по разработке и производству телекоммуникационных шкафов, производит датчики, лифтовое оборудование, микроэлектронику и другое оборудование. Генеральным директором предприятия является Игорь Евсеев. Акционеры компании раскрыты. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль «Авангарда» выросла за год в 12 раз, с 1,58 млн рублей в 2021 году до 19,6 млн рублей в 2022 году, при этом выручка предприятия снизилась за год с 1 млрд рублей в 2021 году до 794,6 млн рублей в 2022 году.

По словам Максима Максимова, доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова, подобная инициатива выглядит крайне своевременной, поскольку основу технического парка на сегодняшний день составляет оборудование американской компании Cisco, европейцев из Nokia и Ericsson, Huawei и ZTE из КНР. Первые три объявили о полном уходе с российского рынка, китайские партнеры выполняют заключенные ранее контракты, но перестали заключать новые.

«Связное оборудование, даже самое надежное, имеет свойство выходить из строя и обладает определенным сроком эксплуатации. Учитывая этот тривиальный факт, следует, очевидно, иметь необходимый бэк-ап для поддержания сетей в рабочем состоянии. Насколько это осуществимо, имея в виду цель полностью отказаться от импортной (включая китайскую) элементной базы, на данный момент ответ будет отрицательным. Пока речь может вестись лишь о максимальной локализации производства, использовании наиболее высокого процента отечественных компонентов»,— комментирует господин Максимов.

В «Стратегии развития отрасли связи в России на 2024–2035 годы», предварительная версия которой есть в распоряжении издания Forbes, указано, что на сегодняшний день зависимость телекоммуникаций от зарубежной электронно-компонентной базы близка к 100%: собственных отечественных разработок нет, как и фабрик для их производства, а доступ к иностранным производственным мощностям ограничен.

Определенной проблемой для проекта, по мнению экспертов, может стать и тот факт, что телеком-оборудование не входило в фокусные группы завода. «"Авангард" не является прямой площадкой для производства телеком-оборудования. Поэтому многое зависит от того, какое оборудование поставят для реализации проекта и какими комплектующими будет снабжаться производство. Но даже если взять в расчет китайские компоненты и сборку в России, то уровень локализации процесса нельзя назвать идеальным»,— полагает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Однако, по его словам, в случае удачной реализации производства «Ростелеком» сможет как минимум обеспечить свои потребности в наиболее важных для поддержания устойчивой системы передачи данных сегментах абонентского оборудования. Например, в оборудовании (коммутаторы, маршрутизаторы), работающем по стандартам связи 2G и 4G.

«Думаю, решение "Ростелекома" о запуске данного проекта было согласовано на самом верху отечественной управленческой вертикали. Если проект начнет давать объем, не только достаточный для решения задач замещения "Ростелекомом" выбывающего из строя зарубежного оборудования, но и позволит расширить охват территории России хотя бы сетями четвертого поколения, можно говорить о полном его успехе»,— добавляет Максим Максимов.

Алла Михеенко

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