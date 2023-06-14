На ПМЭФ-2023 представили официальный стенд Петербурга

В рамках «нулевого» дня работы Петербургского международного экономического форума в среду, 14 июня, состоялась официальная презентация стенда Санкт-Петербурга. На нем представлены «Остров фортов» в Кронштадте, новая Lada Х-Cross 5, ИТМО «Хайпарк», высокоскоростная линия «Купчино — Шушары — Славянка», Музей гражданской авиации СПб, реконструкция Таврического сада, зарядка для электромобилей «Яблочков» и другие перспективные проекты, к которым присмотрелся корреспондент «Ъ-СПб».

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Доминанта экспозиции Северной столицы — инсталляция «Человек» — отражает тему стенда: городскую систему развития человека. В этом выражены основные темы форума 2023 года: трансформация глобальной экономики, устойчивое развитие российского бизнеса в современных условиях, обеспечение технологического суверенитета.

Рядом с «Человеком» расположился новый автомобиль «АвтоВАЗа». Кроссовер LADA Х-cross 5 будет выпускаться на площадке в Санкт-Петербурге, недавно приобретенной концерном.

Научно-производственное предприятие «Радар ММС» представляет на стенде беспилотные летательные аппараты. ООО «Геоскан» — разработки 5 моделей беспилотных летательных аппаратов. АО «ОСК» — наиболее значимые проекты судов в области гражданского судостроения – пассажирское, рыбопромысловое и грузовое (контейнерное).

Инвестиционные планы города представлены проектами: трамвайной линии «ст. м. «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» и проектом по созданию туристического кластера на территории бывшей строительной площадки «Горская». В рамках кластера планируется создание яхтенного порта с инженерно-технической инфраструктурой, многофункционального развлекательного центра, объектов туристской и спортивной инфраструктуры, общественно-делового пространства.

Традиционный экспонент петербургского стенда — проект кампуса и инновационного центра «Технологическая долина». университета ИТМО.

В общей сложности на петербургском стенде представлено 25 проектов, отражающих развитие города в промышленной, научной и культурной сферах. Площадь экспозиции Северной столицы такая же, как и в прошлом году — 1697 кв.м.

Александра Тен

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